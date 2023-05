Per le imprese è diventato fondamentale garantire un’esperienza di lavoro ottimale agli sviluppatori: è ciò che emerge da un’indagine di Gartner, secondo la quale il 58% degli intervistati riporta l’esperienza di sviluppo tra le priorità aziendali più critiche.

Le C-suite delle organizzazioni considerano il miglioramento dell’esperienza e della produttività degli sviluppatori due fattori fondamentali che guidano la scelta di tecnologie e best practice per il ciclo di vita dello sviluppo software.

“Le organizzazioni stanno riconoscendo che un’esperienza di sviluppo di alta qualità migliora la produttività ed è essenziale per attrarre e trattenere i talenti del settore” ha affermato Philip Walsh, Sr. Principal Research presso Gartner.

A guidare l’adozione di nuove tecnologie ci sono anche la necessità di ridurre i costi e aumentare le capacità degli sviluppatori. Proprio i costi sono considerati dai manager aziendali come il primo fattore di rischio nell’acquisizione di nuovi strumenti. Un altro fattore importante è la carenza di talenti nel settore, considerato dal 17% degli intervistati come l’elemento più critico per le aziende.

“I leader di ingegneria del software si trovano in una posizione in cui hanno bisogno di fare di più con meno risorse” ha spiegato Walsh. “La pressione economica e le difficoltà nell’acquisizione di nuovi talenti sono in collisione con la crescente centralità dell’ingegneria del software per le priorità critiche delle imprese”.

Per sopperire alla mancanza di sviluppatori Gartner consiglia di adeguare e arricchire le competenze dei talenti già presenti in azienda per rispondere alle nuove necessità d’innovazione.

Nonostante le imprese percepiscano i costi elevati come il rischio principale, esse considerano la tecnologia una priorità per gestire architetture sempre più complesse e ottenere il massimo valore dall’infrastruttura. Oggi i team di sviluppo hanno a che fare con sistemi modulari, cloud-native ed API-centrici, e per questo vanno supportati con piattaforme innovative, in grado di rispondere alle nuove sfide tecnologiche.