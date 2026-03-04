Il settore energetico è uno di quei mondi dove, per molti, la parola “bolletta” arriva quasi sempre insieme a un’ombra di diffidenza. Conguagli, call center che sembrano loop psicologici, promesse di offerte che poi svaniscono: è un panorama dove la fiducia è più un’eccezione che una regola. E in genere le aziende del settore non sono quelle che amiamo di più.. diciamo che più spesso le detestiamo.

E in questo scenario, un’azienda sembra essersi smarcata con un atteggiamento che i suoi clienti non descrivono solo come “buono”, ma quasi come qualcosa di affettivo. È l’anomalia Octopus Energy.

lo dimostra una recente analisi di Goodea.it: la scoperta nasce da un’analisi di oltre 4.200 recensioni verificate, ed è rapidamente diventato un caso di studio sulle emozioni del cliente. In un settore in cui molti operatori faticano ancora a garantire assistenza puntuale e linguaggio trasparente, Octopus ha costruito qualcosa che somiglia più a una relazione che a un contratto: un’alleanza in cui il cliente si sente ascoltato, riconosciuto e, in qualche modo, protetto.

Il primo punto di svolta è anche il più semplice, e per questo sorprendente: Octopus ha praticamente eliminato il call center tradizionale e ha sostituito tutto con WhatsApp. Il 70% delle recensioni a cinque stelle lo cita esplicitamente; una scelta di prossimità. Quando parli con un’azienda via chat, il dispositivo che hai in mano non è più un oggetto freddo, ma uno spazio familiare. Il cliente non sente più di avere di fronte un’entità astratta, ma qualcuno che sta nella sua rubrica, come un amico.

“È come scriversi con un amico. Ho mandato un vocale e mi hanno cambiato il contratto in 5 minuti,” scrive un utente, e la frase racchiude in poche parole un modello di servizio che il nostro gruppo ha ritrovato in modo ricorrente nelle testimonianze. Non ci sono più musiche di attesa, non c’è più il senso di impotenza di un’attesa infinita. C’è un messaggio, mandato in un momento tranquillo, e la fiducia che qualcuno lo leggerà e risponderà. È un piccolo dettaglio che, però, cambia radicalmente la percezione totale del servizio.

Il secondo punto che fa la differenza è un gesto che suona quasi controintuitivo: in un mercato che spesso premia la goffaggine del cliente (rinnovi automatici, promo che scadono senza preavviso), Octopus permette ai propri utenti di adeguare la tariffa al ribasso, con un semplice click, quando le condizioni diventano più vantaggiose. Per anni, il copione è stato chiaro: rinnovo automatico, poche alternative, poca trasparenza. Octopus ha invertito il copione. Invece di spremere la fedeltà, la premia.

I clienti lo descrivono come un “trucco segreto”, un gesto di onestà che genera una gratitudine profonda. Non si ha più la sensazione di essere sfruttati, ma di essere parte di un meccanismo che funziona anche a loro favore. Questo non è solo retention, è passaparola. Le persone lo raccontano alle loro cerchie, spesso con un tono da insider: “Lo sapevi che con Octopus puoi cambiare tariffa se diventa più vantaggiosa?”. È un piccolo privilegio condivisibile, quel tipo di informazione che trasforma un servizio in un vero pass‑it‑forward.

Il terzo elemento è più sottile, ma forse il più potente. Leggendo migliaia di recensioni, il nostro gruppo ha notato una cosa che non ci aspettavamo: i clienti non ringraziano “l’azienda”, ma Elena, Marco, Giulia. Gli operatori vengono citati per nome, come se si trattasse di persone reali con cui si è costruito un rapporto; Octopus ha messo l’identità umana davanti al processo.

Ti risponde una persona, non un bot. Ti saluta per nome, e tu la ringrazi per nome. È un atto di piccola umanità che dilata la percezione positiva dell’intero brand. Quando il digitale smette di essere solo un contenitore neutro e diventa il canale di un contatto reale, è più difficile rimanere ostili. La frustrazione si trasforma in dialogo, il conflitto in collaborazione.

Non è tutto oro quello che luccica

Nessun modello è perfetto, e l’analisi non regala solo colori rosei. Abbiamo trovato due punti fragili che, se non gestiti, possono incrinare la fiducia così faticosamente costruita. Il primo è la fatturazione ritardata. Per molti nuovi clienti, il silenzio amministrativo riaccende la paura ancestrale del conguaglio: quella sensazione di non sapere cosa si stia pagando e quando arriverà il conto. È un residuo psicologico che viene da anni di rapporti con fornitori tradizionali, e basta un piccolo ritardo per farlo riemergere.

Il secondo punto è la vulnerabilità alle truffe. Diversi utenti segnalano telefonate da finti operatori Octopus. L’azienda non ne è direttamente responsabile, ma l’effetto sulle emozioni del cliente è lo stesso: il brand che ti tranquillizza diventa lo stesso nome usato da chi vuole spaventarti. È un attacco indiretto alla fiducia, e richiede una comunicazione proattiva e continua per proteggere chi ci si è affidato.

Questa “anomalia Octopus” è una storia di successo nel settore energetico, ma anche e soprattutto una lezione di business applicabile a qualsiasi mercato saturo e a bassa fiducia. Dimostra che la vera innovazione non sta necessariamente nel prodotto, ma nelle scelte umane che lo circondano.

E, per una volta, a funzionare non è la formuletta “più automazione, ottimizzazione dei processi, più AI”, che a bene vedere ha anche un po’ stancato. Octopus ha riscoperto il valore di un semplice vocale, di un nome proprio, di un gesto di onestà inaspettato. Ha capito che la pace mentale è un benefit più potente di qualsiasi sconto. E i suoi clienti la stanno ripagando con la moneta più preziosa: la lealtà incondizionata.

José Compagnone

José nasce a Napoli nel 1975 e da oltre 20 anni si occupa di comunicazione digitale. Ricercatore e autore, è l’ideatore del metodo delle Usability Cards per la valutazione dell’esperienza di navigazione degli utenti, descritte nel libro “What User Want - Web Usability 3.0”.

Autore di Customer Mindset Volume 1 e 2. Docente per Unina, Unisob, IPE, Luiss Guido Carli e Ilas. Fondatore di goodea.it - Scrive su customermindset.substack.com