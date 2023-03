I costi dell’infrastruttura IT stanno diventando un serio problema per le aziende. Di fronte alla crisi economica in atto, le imprese di tutto il mondo stanno cercando di risparmiare sul software, ma il rischio è che i dipendenti non riescano più a lavorare in maniera efficiente. I dirigenti dei reparti IT faticano a ottimizzare il budget e spesso lo sprecano in licenze software non utilizzate.

Pixabay

Nella sua ultima ricerca Nexthink, in collaborazione con Gartneer Peer Insights, ha cercato di capire quali siano i veri problemi delle spese legate al software e come le aziende possono gestire meglio il budget per non farsi travolgere dalla crisi. L’indagine ha coinvolto circa 200 dirigenti IT di aziende del Nord America e dell’area EMEA.

I dirigenti IT non hanno visibilità sulle licenze software in uso

I risultati mostrano che la maggior parte dei responsabili non ha una visione chiara sull’adozione e l’utilizzo dei software da parte dei dipendenti. Il 78% degli intervistati ha affermato che i dipendenti utilizzano dalle 11 alle 50 applicazioni al giorno, ma di queste non sa quali siano usate in maniera attiva e quante siano le licenze; proprio quest’ultimo punto rappresenta la fonte di preoccupazione maggiore per quasi la metà dei dirigenti IT coinvolti.

La quasi totalità degli intervistati, inoltre, ha ammesso di non avere una visibilità completa sul numero di dipendenti che usano attivamente le applicazioni aziendali: solo il 5% ha affermato di sapere quali e quanti dipendenti hanno configurato i software forniti.

Le difficoltà del reparto IT

Il reparto IT deve anche affrontare i problemi legati alle applicazioni. Secondo la ricerca di Nexthink, le applicazioni SaaS di terze parti e quelle web personalizzate sono l’origine della maggior parte dei ticket per il reparto IT. Generalmente i team impiegano dalle 6 alle 24 ore per risolvere un singolo problema; di conseguenza il reparto è spesso bloccato per giorni interi nel risolvere problemi di software.

Pixabay

Per questo motivo la maggior parte dei leader IT sta pensando di tagliare le spese per le licenze software, anche se è preoccupata per il calo della produttività dei dipendenti. Da una parte le difficoltà economiche costringono i dirigenti a ottimizzare i costi, ma dall’altra questa soluzione potrebbe peggiorare l’esperienza dei dipendenti e ridurre la produttività generale.

Ottimizzare i costi dell’IT

La situazione delineata dall’indagine è piuttosto preoccupante: i responsabili IT faticano ancora ad avere una buona visibilità sull’uso delle applicazioni aziendali, e per questo motivo hanno difficoltà a contenere le spese.

Nexthink consiglia di effettuare analisi approfondite sui tassi di adozione e di utilizzo di ogni software, rimuovendo eventualmente le licenze inutilizzate. Un altro modo per risparmiare è usare una piattaforma cloud centralizzata per controllare le connessioni tra i sistemi e semplificare il processo di integrazione. Infine, per migliorare la produttività dei dipendenti Nexthink consiglia di effettuare sondaggi periodici tra i collaboratori per valutare l’esperienza di utilizzo dei software e definire nuovi piani di adozione.