Vertiv ha presentato Liebert XDU, un sistema di gestione termica avanzato che supporta il raffreddamento a liquido dei server e consente di monitorare la qualità, il flusso e la pressione del liquido di raffreddamento.

Con l’aumento delle applicazioni di elaborazione ad alta densità, come l’analisi dei dati e l’apprendimento automatico, le densità e le temperature dei rack superano le capacità di raffreddamento delle unità tradizionali raffreddate ad aria e richiedono soluzioni più efficienti e sostenibili.

Liebert XDU consente di implementare facilmente il raffreddamento a liquido dei server in qualsiasi ambiente di data center, dai siti di core computing a quelli di edge computing. Il sistema è attualmente disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa.

Roberto Felisi, Senior Director Offering Thermal Management di Vertiv.

Roberto Felisi, Senior Director Offering Thermal Management, ha dichiarato: “Le applicazioni di calcolo ad alte prestazioni come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata stanno crescendo in popolarità nello stesso momento in cui i data center stanno lavorando per ridurre il loro consumo energetico e spingono il settore a trovare nuove soluzioni più sostenibili”

“Molti fornitori di colocation che tradizionalmente si sono affidati al raffreddamento ad aria ora ospitano applicazioni con processori di potenza superiore che richiedono soluzioni di gestione del calore più efficienti come il raffreddamento a liquido”, ha poi proseguito.

Raffreddamento closed loop

Liebert XDU è un sistema di distribuzione a liquido progettato per dissipare il calore generato dai server utilizzando liquido di raffreddamento. È disponibile in due modelli: uno da 450 kW e uno in grado di far circolare l’acqua fino a 1368 kW.

Utilizza un circuito chiuso per evitare sprechi e può anche recuperare il calore e utilizzarlo per riscaldare edifici vicini, promuovendo l’economia circolare.

Liebert XDU ha controlli integrati avanzati per regolare la velocità della circolazione e ottimizzare la temperatura dell’acqua di alimentazione, oltre a fornire un monitoraggio intelligente del flusso e allarmi. Il sistema è compatto e può essere posizionato nella fila vicino al rack da raffreddare o lungo il perimetro della stanza.

Vertiv ha sviluppato Liebert XDU in stretta collaborazione con gli operatori di data center e i produttori di server per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di elaborazione ad alta densità e prestazioni elevate in diverse tipologie di data center.

L’azienda ha inoltre pianificato una roadmap strategica per migliorare le tecnologie di gestione termica e promuovere l’adozione del raffreddamento a liquido come parte dei suoi maggiori investimenti in ricerca e sviluppo.