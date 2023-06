L’innovazione è ancora la priorità principale per i business: lo rivela un sondaggio di Ernst & Young LLP che ha esaminato il ruolo dell’innovazione per i leader tech. Per il 73% degli intervistati l’instabilità economica porterà impatti positivi nelle organizzazioni, in particolare nel campo dell’innovazione.

Secondo i leader di tecnologia, le imprese che riusciranno a sfruttare i benefici dell’innovazione sapranno superare la crisi economica attuale e uscirne ancora più forti di prima; il 94% degli intervistati è pienamente convinto di ciò e ha già definito dei piani di investimento nell’IT e nelle nuove tecnologie per i prossimi anni.

“L’industria tecnologia rimanere resiliente nonostante i licenziamenti di massa e la recessione economica in atto” ha affermato Ken Englund, leader di Ernst&Young Americas Technology, Media and Telecommunications. “Come dimostra il nostro recente sondaggio sulla tecnologia, i manager stanno cercando il giusto equilibrio tra salvaguardare le proprie operazioni e guidare l’innovazione e la crescita”.

L’indagine ha inoltre evidenziato una crescita di interesse verso il metaverso e la diffusione di sperimentazioni sulle ultime tecnologie di IA. Il 90% dei leader di tecnologia sta integrando piattaforme come ChatGPT e Bing Chat, e l’80% di essi ha affermato di voler aumentare gli investimenti nell’intelligenza artificiale nei prossimi 12 mesi.

Cresce anche l’attenzione per la cybersecurity: oggi i manager sono più preoccupati per il livello di sicurezza aziendale rispetto a un anno fa. I dirigenti tecnici prevedono di aumentare la spesa in cybersecurity, ma anche nelle tecnologie di big data e analytics per migliorare l’analisi e l’individuazione delle minacce.

“Il nostro sondaggio rivela una situazione positiva e nessun segno di ritardo nell’innovazione per le compagnie di tecnologia. Lo slancio e l’entusiasmo attorno alle tecnologie emergenti come l’IA generativa segna un grande cambiamento industriale, orientato all’efficacia e all’efficienza” ha affermato Englund.