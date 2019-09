L’Italia non pensa ad altro che all’IA industriale

Secondo una ricerca di IDC, il 50% delle aziende italiane intende valutare l’adozione di soluzioni abilitate dall’intelligenza artificiale nell’ambito delle operations

Nel 2023, IDC prevede che saranno installati in tutto il mondo oltre 35 miliardi di device IoT e che tale numero salirà a 42 miliardi nel 2025.

Si tratta di un numero che porterà la rete di sensori intelligenti a trasmettere dati anche riguardanti le operations delle aziende. Governare, ma soprattutto valorizzare il flusso ininterrotto di informazioni nei processi aziendali di produzione, sarà dunque determinante.

Secondo IDC, l’ottimizzazione delle operazioni è uno dei principali benefici ricercati dalle aziende che hanno iniziato a sperimentare soluzioni d’intelligenza artificiale. Gli algoritmi alla base dell’AI stanno infatti aumentando il valore delle iniziative IoT e di convergenza IT-OT.

In Italia, il 50% delle compagnie intervistate in occasione dell’ultima Cognitive/AI Survey di IDC intende valutare l’adozione di soluzioni AI-enabled nell’ambito delle operations per ottimizzare i processi di produzione, monitoraggio e manutenzione.

L’innovazione è destinata a rivoluzionare i metodi e gli strumenti di lavoro. Nei prossimi cinque anni, IDC pensa che un terzo delle applicazioni tradizionali sarà sostituito da interfacce AI-enabled. Nello stesso orizzonte temporale, processi knowledge intensive saranno amplificati da nuove forme di relazione tra risorse umane e tecnologie intelligenti.

Non a caso, si terrà il 29 ottobre a Milano l’evento“AI Advisor e Real-Time Operations: data intelligence nell’era della human-machine collaboration”, un’occasione per condividere le esperienze di trasformazione AI-driven che stanno portando alla nascita di nuovi modelli esperienziali.

Nel corso della giornata, che si svolgerà a Casa Lago di Milano, Fabio Rizzotto, Associate Vice President & Head of Research and Consulting di IDC Italia, e Uljan Sharka, CEO di iGenius, introdurranno anche esperienze e casi di successo che hanno rivoluzionato il monitoraggio delle operations e le relative pratiche di data analysis.