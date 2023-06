L’NFC Forum, l’associazione no-profit per lo sviluppo e la diffusione della tecnologia NFC, ha rivelato un nuovo piano d’azione da realizzarsi entro il 2028, condividendo iniziative, obiettivi e punti chiave da realizzare per migliorare la potenza e l’affidabilità della comunicazione di prossimità.

Credits: Pexels

Sono cinque le priorità dell’associazione: la prima è aumentare la potenza della ricarica wireless NFC da 1 watt attuale a 3 watt; un cambiamento che, quando avverrà, aprirà la strada a nuovi prodotti e mercati.

La seconda priorità è aumentare il range delle connessioni da 5mm fino a 6 volte tanto, semplificando le transazioni contactless e migliorando l’usabilità.

Nei piani del Forum c’è anche l’introduzione del “tap multifunzione”, una feature per supportare più azioni con un singolo “tap” sul dispositivo. Tra i casi d’uso principali c’è la consegna point-to-point delle ricevute, l’identificazione del cliente e il pagamento dei biglietti.

Un altro obiettivo, forse il più interessante, è lo sviluppo di smartphone con capacità “Point-of-Sale” (SoftPOS) per permettere sia ai business che ai singoli di ricevere pagamenti ovunque e in qualsiasi momento.

Infine, il Forum mira a supportare la sostenibilità consentendo la condivisione di dati sulla composizione di un prodotto per facilitarne il riutilizzo o il riciclo.

Credits: Pexels

La roadmap è stata elaborata dai più di 400 membri dell’associazione, compresi Apple, Google, Huawei, Identiv, Qualcomm e Sony, alcuni dei membri del consiglio principale.

“La crescita esponenziale della tecnologia NFC è la dimostrazione dell’approccio lungimirante e della costante dedizione all’innovazione dei nostri membri” ha affermato Mike McCamon, direttore esecutivo del Forum.

“Grazie ai nostri standard in continua evoluzione, i manager della linea di business e i product designer potranno creare nuovi prodotti e servizi che i consumatori adoreranno. Man mano che la tecnologia NFC diventa sempre più presente nella nostra vita quotidiana, le funzionalità che abbiamo in programma hanno il potenziale per migliorare significativamente il modo in cui paghiamo e riceviamo pagamenti; il coinvolgimento coi nostri brand preferiti; la potenza dei nostri dispositivi; l’accesso sostenibile a prodotti e servizi”.

Le cinque iniziative si trovano a diversi stage di sviluppo, specifica il Forum: alcune di esse sono ancora nelle fasi iniziali di ricerca di requisiti, altre sono in uno stadio di bozza delle specifiche; è molto probabile, quindi, che le prime applicazioni arriveranno verso la fine della roadmap prevista.