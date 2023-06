Logitech punta sulla produttività e sulla comunicazione ampliando il suo catalogo di prodotti e servizi a supporto del lavoro ibrido: l’azienda ha presentato Logi Dock Flex e Desk Booking Solution per la prenotazione delle scrivanie, Rally Bar Huddle per migliorare l’esperienza di videoconferenza e la nuova MX Keys S Combo insieme alla tastiera MX Keys S e il mouse MX Anywhere 3S.

In un confronto con Federico Pacetti, Senior Account Manager, Laura Canova, Enterprise Marketing Manager e Andrea Pirani, Solution Engineer di Logitech, è emerso che molte aziende si trovano ad affrontare una modalità di lavoro ancora poco esplorata, cercando al contempo di mantenere elevata la produttività e assicurare ai propri dipendenti un ambiente collaborativo robusto ovunque essi si trovino.

Ciò ha portato la necessità di plasmare le tecnologie per supportare il dinamismo del lavoro e connettere persone presenti in ufficio con collaboratori in altri luoghi.

L’azienda ha così presentato nuovi prodotti proprio per rispondere a queste esigenze, pensati non più solo per le grandi sale riunioni, ma anche per gli spazi più piccoli dove connettersi col resto del team.

Logi Dock Flex e Desk Booking Solution

Desk Booking Solution è un software che migliora la prenotazione delle scrivanie e aiuta i dipendenti che lavorano in modalità ibrida a gestire le postazioni di lavoro condivise in azienda. Il software sarà disponibile sulla nuova docking station Logi Dock Flex, creata per scrivanie condivise.

Il nuovo mix di soluzione permette ai team di pianificare le giornate in ufficio e ottimizzare gli spazi condivisi. La diffusione del lavoro ibrido, spiega Pacetti, ha reso necessario non solo prenotare le sale riunioni, ma qualsiasi spazio di lavoro. La docking station offre un display da 8 pollici e sei porte USB per garantire la connessione di dispositivi aziendali e personali; il display può inoltre inclinarsi fino a 60° per facilitare la lettura sia da seduti che da in piedi.

I membri del team possono prenotare la scrivania e impostare avvisi on-screen per informare i colleghi della propria assenza o presenza; inoltre, grazie all’integrazione con Logi Tune, sarà possibile partecipare ai meeting con un semplice tocco sul calendario.

Logi Dock Flex si integra con Microsoft Teams e Zoom Workspace Reservation, oltre al servizio di prenotazione desk di Logitech, per lasciare ai team la possibilità di usare il servizio che preferiscono.

Rally Bar Huddle

Novità anche per le videoconferenze in sale riunioni: Rally Bar Huddle è la nuova barra video premium all-in-one potenziata dall’intelligenza artficiale pensata per le piccole sale riunioni. La barra garantisce ottima qualità audio e video per migliorare le videoconferenze nelle cosiddette “huddle room”, stanzette di collaborazione nelle quali connettersi con persone dislocate in più aree.

Rally Bar Huddle è progettata per sale che ospitano fino a sei persone e garantisce che ogni partecipante sia visto e sentito alla perfezione. L’IA integrata consente lo streaming video in formato 4K per catturare ogni dettaglio; a ciò si aggiunge un sistema di sei microfoni beamforming e speaker con volume due volte superiore a Logitech MeetUp e con tecnologia di cancellazione del rumore.

La Rally Bar Huddle consente di collegarsi direttamente al meeting registrando un account legato alla saletta ed effettuando il login con esso. Una volta fatto l’accesso all’account, la barra si collegherà alla riunione senza dover utilizzare un laptop a supporto.

Rally Bar Huddle può comunque operare con un dispositivo Windows o ChromeOS dedicato, in modalità BYOD – Bring You Own Device, oppure può eseguire le applicazioni di videoconferenza in modalità appliance. La barra include inoltre le funzionalità RightSight 2 e SpeakerView per permettere ai partecipanti di seguire al meglio lo speaker attivo e il contesto ambientale.

Logitech amplia la gamma Master

Logitech ha annunciato anche un ampliamento della sua gamma Master personal per dare ancora più potenza agli sviluppatori software e ai creativi.

L’azienda ha annunciato MX Keys S, una tastiera con tasti sagomati per la digitazione rapida senza rinunciare ai “clic perfetti”. La tastiera è dotata di illuminazione intelligente e personalizzabile con Logi Options+: l’illuminazione si attiva quando le mani si avvicinano e si regola in autonomia in base alle condizioni di luce della stanza. MX Keys S monta tre nuovi tasti: il talk to text, il mute/unmute del microfono e l’emoji.

La tastiera sarà presente anche nella nuova MX Keys S Combo insieme al mouse MX Master 3S e l’MX Palm Rest, il supporto antiscivolo pensato per le lunghe sessioni di digitazione.

Infine, MX Anywhere 3S è il nuovo mouse dell’azienda che garantisce velocità, precisione e silenzio dello scrolling. Il mouse, il più avanzato di Logitech, è pensato per chi cerca prestazioni, portabilità e comfort. MX Anywhere 3S dispone di un sensore ottico da 8000 DPI in grado di tracciare su ogni superficie, incluso il vetro.

È presente inoltre una versione del mouse specifica per il business e dotata di Logi Bolt per garantire una connessione wireless sicura e prestazioni aumentate.

Prezzi e disponibilità

Logi Dock Flex sarà disponibile dal prossimo autunno a un prezzo di 849 euro, mentre Desk Booking Solution è già disponibile gratuitamente sul portale di gestione Sync.

Rally Bar Huddle sarà invece disponibile da luglio a un prezzo di 1.999 euro, mentre le funzionalità RightSight 2 e SpeakerView saranno attive solo a partire dall’autunno.

Infine, MX Keys S, MX Keys S Combo e MX Anywhere 3S sono già disponibili a livello globale da giugno. I prezzi sono rispettivamente 119 euro, 219 euro e 99 euro. L’applicazione Logi Options+ è disponibile per il download gratuito sul sito ufficiale.