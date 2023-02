Le aziende del settore manifatturiero hanno dovuto affrontare enormi cambiamenti nel 2022 a causa dell’aumento dei costi dei materiali e della generale instabilità delle catene produttive e di approvvigionamento. Le costanti pressioni a cui sono andate incontro hanno costretto le imprese ad abbracciare la digitalizzazione per resistere alle nuove sfide economiche, riducendo i costi e al contempo cercando di mantenere alta la produttività.

Solo grazie a un’adeguata trasformazione digitale le aziende sono in grado di superare le difficoltà presenti e future, rinnovando i processi e investendo su tecnologie d’avanguardia. Andrea Quintero di Extreme ha individuato in tal senso le principali tendenze che guideranno l’evoluzione dell’industria manifatturiera e permetteranno alle imprese di mantenere un alto livello di efficienza senza farsi travolgere dai costi.

Grande protagonista del 2023 sarà di nuovo l’automazione: come le imprese hanno già avuto modo di vedere, le soluzioni automatizzate riducono i costi e i tempi di produzione e il rischio di errori. L’integrazione di tecnologie intelligenza artificiale non è più un’opzione per le aziende.

Un’altra tendenza chiave che plasmerà il settore nei mesi a venire sarà la produzione decentralizzata: invece di produrre la merce in un unico polo operativo, la produzione può essere spostata e divisa tra diversi centri. Questo permette di avere i prodotti già disponibili dove servono azzerando i costi di trasporto, velocizzando le consegne e di conseguenza aumentando la soddisfazione della clientela.

Infine, il tema della sostenibilità giocherà un ruolo centrale per il successo delle aziende. I consumatori sono sempre più attenti all’impronta ecologica delle imprese da cui si riforniscono, e le stesse industrie si stanno muovendo per rendere più eco-sostenibile la catena produttiva; ciò è possibile solo grazie al supporto di tecnologie d’avanguardia che riescano a sfruttare le poche risorse a disposizione per creare valore per l’azienda.

Queste nuove esigenze di produttori e consumatori plasmeranno l’industria del manifatturiero: le imprese devono farsi trovare pronte di fronte al cambiamento, investendo sul digitale e su infrastrutture di rete innovative. Il cloud computing, l’IoT e i modelli di intelligenza artificiale, uniti a policy di sicurezza adeguate, sono i fattori chiave per seguire questo cambiamento.