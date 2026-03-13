InvestCloud ha licenziato tutti i 37 dipendenti della sua sede italiana di Marghera, in provincia di Venezia. La procedura di licenziamento collettivo è stata avviata il 9 marzo 2026, con comunicazione formale a Federmeccanica, alle organizzazioni sindacali e a Confindustria Veneto Est.

La motivazione ufficiale è esplicita: l'intelligenza artificiale ha reso superflua la struttura locale. InvestCloud parla di una trasformazione avviata negli ultimi 18 mesi, con l'obiettivo di costruire una "piattaforma tecnologica integrata, scalabile e data-driven". Al posto delle sedi nazionali, pochi centri di eccellenza globali. Il lavoro che facevano i 37 di Marghera, secondo l'azienda, non serve più.

Il caso è tra i primi in Italia in cui una società tecnologica motiva esplicitamente un licenziamento collettivo con la sostituzione tramite AI. Parliamo di professionisti del software e della consulenza IT che lavoravano su piattaforme per il wealth management. Ingegneri, sviluppatori, project manager con competenze specifiche su mercati regolati — MiFID II, GDPR — e conoscenza dei sistemi bancari europei. Il tipo di lavoro che, fino a ieri, si riteneva al riparo dall'automazione. I sindacati, Cgil, Fiom e Fim Cisl, chiedono un tavolo con la Regione Veneto e nuove regole sull'introduzione dell'AI nelle riorganizzazioni aziendali.

La sede di Marghera era nata come Finantix, azienda veneziana specializzata in software per la consulenza patrimoniale: piattaforme front-office per banche private, strumenti di reporting e trading per reti di consulenti e asset manager. InvestCloud l'aveva acquisita nel 2021, nell'ambito di una ricapitalizzazione da un miliardo di dollari sostenuta dai fondi di private equity Motive Partners e Clearlake Capital, che aveva integrato anche Tegra118 e il gruppo InvestCloud originale. E già in quel momento ci si poteva aspettare che sarebbe andata così, perché in genere è questo che fanno i Private Equity per cercare di “valorizzare gli asset” che inglobano.

I 37 dipendenti di Marghera non erano wealth manager: erano i professionisti IT che costruivano i software usati dai wealth manager. Una distinzione che conta, perché è esattamente quel tipo di lavoro — customizzazione locale, conoscenza normativa applicata alla tecnologia, gestione del cliente enterprise — che InvestCloud dichiara ora obsoleto.

Tagliare per innovare? Difficile da credere

La narrazione di un'azienda sana che taglia per innovare regge male a uno scrutinio più attento. InvestCloud ha un pattern documentato di licenziamenti seriali almeno dal 2023: già nell'ottobre di quell'anno aveva tagliato circa il 5% della forza lavoro globale, circa 80 persone, inclusi team sales legati a NaviPlan.

Le recensioni di dipendenti attuali ed ex su Glassdoor parlano di "paghe sotto mercato", "costanti ristrutturazioni" e "debito tecnico cronico" nel prodotto. WealthTech Today ha riportato, in un'intervista esclusiva al CEO Jeff Yabuki, che lo stesso giorno in cui InvestCloud annunciava la chiusura di Marghera, tagliava anche oltre 150 posizioni nella sua divisione Digital Wealth a livello globale. Non è quindi un'operazione solo italiana, quanto invece una ristrutturazione globale.

L'AI è dunque lo strumento che giustifica la transizione — e la accelera — ma la direzione era già stabilita dai fondi di private equity. InvestCloud è tornata a crescita positiva solo nel 2025, il che significa che fino all'anno prima i numeri non giravano.

In altre parole, non è vero che quelle 37 persone sono state licenziate perché arriva l’IA. Il piano di licenziamenti c’era già prima, e l’AI costituisce solo una comoda scusa.

L’impatto dell’AI sul lavoro, i lavori più a rischio

Il caso di Marghera forse è il primo in Italia, ma a livello mondiale è uno dei molti - sicuramente non l’ultimo - in cui l’AI viene presa come scusa per licenziare.

I sindacati italiani hanno risposto chiedendo normative più stringenti in questi casi: vincoli sull’uso della tecnologia, trasparenza sugli algoritmi che impattano sull'occupazione, diritto alla formazione continua. Qualcosa che ci aiuta a definire, se vogliamo, un concetto di neo-luddismo, inteso come lo sforzo affinché i benefici delle nuove tecnologie siano distribuiti.

Perché alla fin fine stiamo parlando di un problema molto vecchio, impacchettato in un abito nuovo: la distribuzione della ricchezza. Se non ci preoccupiamo tutti di appianare le disuguaglianze, le cose non miglioreranno per magia.

Guardando alla situazione globale, quello di Marghera è uno tra molti casi simili — un fenomeno che Tom's Hardware segue da tempo e che ora trova una misurazione sistematica nel paper degli economisti Maxim Massenkoff e Peter McCrory per Anthropic. Lo studio, intitolato "Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence" e analizzato anche dalla redazione nel contesto della ricerca Stanford sullo stesso tema, introduce il concetto di "observed exposure": non quanto l'AI potrebbe teoricamente automatizzare un lavoro, ma quanto lo sta effettivamente automatizzando oggi. I dati vengono dall'analisi anonima dell'uso reale di Claude su milioni di interazioni. Il risultato è un indice di esposizione per professione che misura l'impatto in corso, non quello proiettato.

Le professioni più esposte sono i programmatori informatici, con il 75% dei task automatizzabili, seguiti dagli addetti al customer service (70,1%) e al data entry (67,1%). Cuochi, meccanici, bagnini e baristi risultano con copertura prossima allo zero. Il pattern è netto: l'AI colpisce il ceto medio cognitivo, non i lavori manuali. I lavoratori nelle professioni più esposte tendono a essere più istruiti, meglio pagati, spesso di sesso femminile e più anziani. Non sono gli ultimi della fila: sono il cuore del lavoro d'ufficio qualificato, quello che fino all'avvento dei modelli linguistici si credeva protetto dalla complessità.

Il dato più preoccupante riguarda i giovani. Nelle professioni ad alta esposizione AI, le assunzioni tra i 22 e i 25 anni sono calate del 14% rispetto al 2022. Gli autori lo descrivono come "appena statisticamente significativo" e invitano alla cautela: non è facile distinguere questo segnale dal riassorbimento del surplus di assunzioni avvenuto durante la pandemia.

Ma la direzione è quella, e il meccanismo è preciso: non si licenziano i senior, si chiudono le porte d'ingresso. I task standardizzati — coding di base, data entry, customer service di primo livello — sono tra i più automatizzabili, e sono esattamente quelli che i giovani svolgono all'inizio della carriera. Come ha già documentato Tom's Hardware, se queste posizioni scompaiono, scompaiono anche le opportunità di apprendimento che formano i professionisti del futuro.

Lo scenario più preoccupante citato nel paper è quello di una "Grande Recessione per i colletti bianchi". Durante la crisi finanziaria del 2007-2009, il tasso di disoccupazione americano raddoppiò dal 5% al 10%. Un raddoppio analogo nel quartile più esposto all'AI — dal 3% al 6% — sarebbe già rilevabile con gli strumenti sviluppati nel paper. Non sarebbe catastrofico in termini assoluti, ma rappresenterebbe un riallineamento strutturale del mercato del lavoro cognitivo. Un eufemismo preciso, citato anche nella comunicazione di InvestCloud alle parti sociali: è il linguaggio con cui le aziende annunciano che una categoria di lavoro non tornerà.

Il fenomeno non è nuovo per chi segue il settore. Tom's Hardware Italia ha documentato come i licenziamenti AI colpiscano soprattutto i ruoli junior, come i CEO sappiano che l'AI ridurrà i team ma non lo dicano apertamente, e quali lavori spariranno nei prossimi cinque anni. La traiettoria è chiara: i colossi tagliano e adottano l'AI, poi toccherà alle PMI. Marghera rientra in questo schema. InvestCloud non è una grande corporation — circa 1.000 dipendenti globali — ma il modello è identico: private equity, pressione sui margini, AI come leva per ristrutturare, sede locale sacrificata sull'altare della scalabilità.

Attenzione all’AI Washing

La questione che il caso Marghera pone con forza è quella dell'AI washing nei licenziamenti: quanto dell'intelligenza artificiale è causa reale e quanto è giustificazione strategica? La risposta, nel caso InvestCloud, è entrambe le cose — ma in proporzioni che la narrativa aziendale distorce.

L'AI è uno strumento reale che InvestCloud sta usando per standardizzare prodotti che prima richiedevano customizzazione locale. Questo è vero. Ma il pattern di tagli inizia nel 2023, molto prima che qualsiasi reale adozione AI su larga scala fosse possibile per una società di queste dimensioni.

La ristrutturazione è guidata da logiche finanziarie di private equity, non da una svolta tecnologica. L'algoritmo diventa un "capro espiatorio": porta responsabilità che in realtà appartengono a scelte di governance umane e a dinamiche di mercato finanziario. E invece dovremmo fermarci e controllare bene che l’AI sia davvero il motivo per chiudere una sede.

La questione comunque non si risolve con la sola indignazione. E sopratutto, certi ruoli restano a rischio, che si tratti di AI Washing o di un vero “rischio AI”.

L’automazione (anche quella fisica dei robot) sta davvero minacciando posti di lavoro in tutto il mondo, e stiamo andando verso una crisi occupazionale che potrebbe non avere precedenti nella storia. E siamo drammaticamente impreparati.

La soluziome: soldi gratis per tutti

Come abbiamo detto, il problema del mercato del lavoro non è solo l'AI: è il mercato stesso, che usa l'AI come acceleratore di tendenze già in atto. Insistere su una distinzione tra ristrutturazione motivata da AI e ristrutturazione giustificata dall'AI sarà anche legittima ma non sposta le cose di una virgola.

Abbiamo di fronte invece cambiamenti sociali e finanziari storici. Quale può essere la risposta? Come abbiamo già accennato in altre occasioni, se diventiamo capaci di produrre ricchezza senza lavoro umano, o con una frazione del lavoro che è necessario oggi, allora dobbiamo assicurarci che quella ricchezza sia distribuita in modo equo tra gli esseri umani.

Torniamo dunque al tema delle disuguaglianze e a come l’AI può renderlo ancora peggio di ciò che è oggi. Se gestiamo male il diffondersi e lo sviluppo di queste tecnologie rischiamo di trovarci in modo distopico, con una piccola elite di super-ricchi e grandi masse ridotte in povertà.

Se qualcuno vi dice che le cose potranno andare bene senza regole e vincoli, saprete di avere di fronte un bugiardo o un pazzo.

Ma è anche possibile un risultato diverso e positivo per tutti. Un sistema economico dove chi è ricco può mantenere la propria posizione, ma tutti gli altri possono essere “non poveri” grazie a un sistema di ridistribuzione come l’UBI (Universal Basic Income). Qualcuno ritiene che sia possibile addirittura arrivare a 10mila dollari al mese per tutti, mantenendo l’attuale capacità d’acquisto di tale cifra. Magari è un’esagerazione, ma possiamo essere certi che non è necessario avere milardi di poveri per assicurare la sopravvivenza di pochi ricchi.

Dunque possiamo e dobbiamo scegliere quale tra questi due futuri vogliamo costruire. E per farlo dobbiamo capire che l’AI - e la tecnologia in generale - sono gli strumenti che useremo per realizzare una delle due visioni. Ma sono visioni politiche, e dunque senza azione politica le cose si evolveranno in modo “naturale” verso il peggiore dei due scenari.

