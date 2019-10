Matrix 42: Roberto Casetta è il nuovo Vice President International Sales

Matrix42, azienda specializzata nel Digital Workspace Management, ha annunciato l’entrata in azienda di Roberto Casetta in qualità di Vice Presidente Vendite Internazionali. Questa nuova nomina porterà ad un’ulteriore spinta internazionale dell’azienda tedesca. “Per rendere Matrix42 ancora più vincente a livello EMEA, il mio obiettivo è quello di aumentare la sua presenza in Europa”, afferma Casetta. […]

Matrix42, azienda specializzata nel Digital Workspace Management, ha annunciato l’entrata in azienda di Roberto Casetta in qualità di Vice Presidente Vendite Internazionali. Questa nuova nomina porterà ad un’ulteriore spinta internazionale dell’azienda tedesca.

“Per rendere Matrix42 ancora più vincente a livello EMEA, il mio obiettivo è quello di aumentare la sua presenza in Europa”, afferma Casetta. “Potrò sfruttare la mia esperienza internazionale per contribuire a rendere Matrix42 sempre più leader di mercato nel workspace management. È una sfida interessante per me”. Casetta guida un team di 30 addetti alle vendite e alla prevendita che lo supporta con la sua esperienza in termini di clienti e partner.

Roberto Casetta vanta più di 25 anni di carriera nazionale e internazionale nell’ambiente informatico: prima in Italia, poi nel Regno Unito e in Spagna. Ha un forte background tecnico e conosce molto bene le particolari esigenze dei diversi mercati. È stato in Axios Systems dal 2017 come Head of Global Sales e ha lavorato dal 2010 al 2017 come Senior Vice President e General Manager (International) presso Heat Software, produttore americano di soluzioni CSM e UEM. In precedenza, è stato Vice Presidente Vendite dal 2007 al 2009 nella divisione vendite di Panda Security in Spagna.

Oliver Bendig, CEO di Matrix4, afferma: “Roberto Casetta ha l’esperienza e le competenze ideali per essere il nostro Vice Presidente Vendite Internazionali. Conosce molto bene le diverse aree di prodotto del digital workspace management e allo stesso tempo è stato abbastanza a lungo nel settore delle vendite internazionali per prendere le decisioni giuste per una strategia di successo. Il suo ingresso in Matrix42 contribuirà a farci diventare leader di mercato europeo nel digital workspace management”.

In Italia, Matrix42 opera da più di due anni sia grazie ad una presenza diretta che grazie ad alcuni partner come R1, Dedalus e Fastweb. Guidata da Rocco Inga, in qualità di Country Manager, la country annovera tra i suoi clienti varie aziende in ambito pubblico come Estar (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale) per la sanità in Toscana e Lombardia Informatica, Gruppo Villa Maria e Gruppo MultiMedica per la sanità privata, Banca Popolare di Sondrio in ambito finance e Fastweb per il telco.