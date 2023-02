Negli ultimi anni la popolarità dei data center è aumentata e con essa è esplosa la richiesta da parte delle aziende. Questo fermento ha attirato l’attenzione degli investitori privati. Il mercato per anni è stato ricco di opportunità e lo è ancora, ma ci sono alcuni fattori che potrebbero limitare questa crescita e che stanno spaventando gli investitori.

DCStudio - Freepik

Nel suo ultimo report, “Investing in the rising data center economy”, McKinsey riconosce che i tassi di interesse sono cresciuti e di conseguenza il costo degli accordi si è alzato. Inoltre, molte aziende di co-location devono fare i conti con competitor come Amazon Web Services e Google Cloud, che offrono contratti a breve termine e termini di leasing favorevoli. Molti investitori, di fronte a questi pericoli, hanno lasciato un po’ la presa sul mercato dei data center.

Il settore però non manca di opportunità di investimento che possono generare elevato valore. La richiesta di data center da parte delle enterprise non si arresterà e il mercato continuerà a crescere: secondo le previsioni di McKinsey, entro il 2030 la domanda per il consumo energetico raggiungerà i 35 gigawatt, un aumento del 10% circa rispetto al bisogno attuale.

Secondo la compagnia americana di consulenza ci sono ancora numerose opportunità di investimento da cogliere, distribuite in vari punti della catena di valore dei data center, soprattutto a monte di essa. Sono quattro le aree, secondo McKinsey, dove la richiesta è elevata e il mercato dell’offerta è tutt’altro che saturo.

Investire sull’energia sostenibile per i data center

La sostenibilità è una questione molto sentita dalle aziende; nel caso dei data center, dove il consumo energetico è ingente, la pressione per ridurre le emissioni è elevata. Mentre i governi impongono nuove regolamentazioni e standard di sostenibilità, gli investitori possono cogliere al volo le sfide per costruire data center che rispettino gli obiettivi carbon-free dei prossimi anni.

wirestock - Freepik

Cercare nuove soluzioni di energia rinnovabile per sviluppare data center sostenibili è un’ottima opportunità per gli investitori. Le tecnologie sostenibili sono ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, ma sono un treno che ormai ha iniziato la sua corsa e che sarebbe un errore perdere. I proprietari dei data center stanno già siglando nuovi accordi con fornitori di energia rinnovabile, e i finanziamenti da parte degli hyperscaler non mancano.

Ridurre il consumo di energia e migliorare il raffreddamento dei sistemi

Il problema energetico non riguarda soltanto la sostenibilità, ma anche i costi. Soprattutto in un momento come questo in cui la crisi energetica si fa sentire, le aziende cercano nuovi modi per usare in maniera efficiente l’energia. Nonostante l’efficienza dei consumi dei centri di calcolo sia aumentata nell’ultimo decennio, le tecnologie hanno raggiunto uno stallo e non si registrano importanti miglioramenti.

Per gli investitori questa è un’enorme opportunità da cogliere, insieme all’ottimizzazione dei sistemi di raffreddamento. La fase di cooling è fondamentale per i data center: i server vanno raffreddati periodicamente, e questa operazione è responsabile di circa il 40% di tutta l’energia consumata dai centri di calcolo. Sviluppare nuove strategie per un raffreddamento efficiente incide anche sui consumi energetici e risponde ai bisogni sempre più pressanti delle aziende.

Data center modulari e prefabbricati

Poiché la richiesta delle aziende per nuovi centri di calcolo è ancora in aumento, gli investitori possono puntare sullo sviluppo di moduli e data center prefabbricati, da vendere come soluzioni componibili e flessibili.

Pixabay

Un altro vantaggio del prefabbricato è che la maggior parte del processo di costruzione avviene off-site, abbattendo sia i tempi che i costi di produzione; ciò va a beneficio sia dei clienti, che possono acquistare soluzioni già pronte e a un prezzo minore, sia dei produttori, che possono condurre migliori controlli di sicurezza e qualità.

Edge computing

L’edge computing sta prendendo piede a velocità sostenuta, soprattutto ora che è cresciuto il numero di applicazioni che necessitano di bassa latenza e comunicazione real-time. In contemporanea è cresciuta anche la spesa delle aziende in data center che supportino questa infrastruttura.

Questa area presenta due importanti opportunità di investimento, una per il mercato immobiliare e l’altra per la tecnologia. Le aziende necessitano di centri di calcolo vicini ai clienti finali, spesso in aree urbane; gli investitori possono cogliere la palla al balzo e fornire alle imprese i locali più adatti e predisposti ad accogliere un data center. Anche lo stack tecnologico per l’edge computing rappresenta un’importante possibilità di investimento: hardware, risorse di rete e software rimangono le stesse, ma c’è margine per rinnovare il modo in cui vengono sviluppate e integrate on-site.

Pixabay

Nonostante le sfide del mercato dei data center, esistono ancora molte opportunità per gli investitori che vogliano mettersi in gioco e puntare sull’innovazione. In alcuni casi si aprono anche possibilità di collaborazione tra i co-locatori e i produttori dei centri di calcolo, che possono così rafforzare la propria presenza sul mercato e aumentare il valore dei propri investimenti.