Buone notizie dal mercato del 5G italiano: gli operatori del nostro Paese stanno migliorando le tecnologie e la user experience più velocemente di altri mercati europei. A dirlo è l’ultima ricerca di OpenSignal che ha seguitolo sviluppo del mercato 5G italiano e individuato un notevole miglioramento della connettività di ultima generazione.

Pixabay

Nonostante l’Italia sia ancora ben lontana dalle performance di altri Paesi in termini di velocità di download, la sua è stata la crescita più veloce: rispetto al Q4 del 2021, quando la velocità di download era 94m6Mbps medi, il Q4 2022 ha registrato una velocità di 107,3Mbps, ovvero un aumento del 13,4%. Nello stesso periodo gli altri mercati europei sono cresciuti soltanto del 3.9% in media.

Gli operatori italiani hanno accelerato sull’innovazione e hanno acceso la speranza per il Paese di diventare competitivo nel mercato del 5G nel prossimo futuro. La strada, però, è ancora lunga: la media europea di velocità si aggira sui 173,8Mbps, 62% più veloce del risultato italiano.

Anche per il 4G si è registrato un comportamento simile: l’Italia si posiziona anche in questo caso tra gli ultimi Paesi per velocità di download, ma la crescita è stata notevole. Gli altri Stati dell’Unione sono però riusciti a cogliere maggiori benefici dal 5G, aumentando la velocità di 4 volte rispetto al 4G; in Italia l’aumento è stato leggermente inferiore (3,5 volte).

Il 5G e l’evoluzione degli operatori italiani

Il miglioramento delle prestazioni del 5G in Italia potrebbe essere legato ai cambiamenti degli ultimi anni e alla maggiore competitività interna. OpenSignal riporta l’ingresso sul mercato di Iliad nel 2018 e la fusione di Wind e 3 Italia avvenuta nel 2020 come gli eventi più significativi per le evoluzioni tecnologiche.

Pixabay

Ciò che emerge dal report è un incremento della velocità generale, sia per la rete fissa che mobile, cominciato a partire dal 2020 e poi esploso nel 2021. I cambiamenti di mercato hanno portato gli operatori a perfezionarsi e cercare di offrire il miglior livello di servizio ai propri utenti; ciò ha favorito l’innovazione in tutto il Paese e il miglioramento dell’esperienza utente.

Per quanto riguarda la disponibilità della rete 5G, WindTre e Iliad stanno guidando il mercato soprattutto grazie agli accordi di RAN (Radio Access Network) sharing, ovvero la condivisione delle antenne tra i due operatori per accelerare l’adozione del 5G. L’accordo ha aumentato l’accessibilità alla rete e registrato di conseguenza un numero maggiore di connessioni rispetto all’anno precedente.