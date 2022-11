Osservatorio Metaverso e Ipsos, società leader in sondaggi di mercato, hanno pubblicato i risultati di una ricerca volta a scoprire quanto gli italiani conoscono il mondo del Metaverso. Le statistiche sono piuttosto sorprendenti: contrariamente a ciò che si potrebbe immaginare, sono gli over 36 i più curiosi e propensi all’uso di queste tecnologie.

Metaverso

Sono la Generazione X e i cosiddetti Millennials (Generazione Y) i più interessati ad approfondire il Metaverso, mentre i giovani nati dal 1997 in poi hanno dimostrato meno coinvolgimento. In generale, però, la conoscenza è molto scarsa: anche se l’81% degli intervistati ha detto di aver sentito parlare del Metaverso, sono in pochi ad aver davvero approfondito la tecnologia.

Sono sempre gli under 25 ad avere più di un timore nell’uso del Metaverso: i giovani hanno più paura di perdere il contatto con la realtà e sono ancora diffidenti. Gli over 36, invece, hanno una visione molto più positiva e sono anzi entusiasti all’idea di sperimentare.

È anche vero che chi ha sperimentato il mondo virtuale lo ha fatto insieme a persone che conosceva già e svolendo attività sociali, come giocare insieme agli amici. Pochi hanno esplorato altre città virtuali e ancora meno hanno fatto acquisti.

In generale gli italiani sono abbastanza scettici riguardo l’uso di questa tecnologia, sia a causa dei costi dei device sia per un po’ di scetticismo legato all’idea di un mondo virtuale. Sebbene la fiducia nel metaverso stia aumentando, ci sono ancora diverse barriere da superare, mentali e non.

Metaverso

Ipsos e Osservatorio Metaverso hanno delineato tre tipi di “metapersonas”, ovvero profili di utenti, in relazione alla nuova tecnologia. Il report mostra che la maggior parte degli intervistati (40%) sono considerati “scettici intimoriti”: di questa categoria fanno parte persone con un alto livello di scetticismo e con poca conoscenza dell’argomento.

Ci sono poi i “neofiti ottimisti” che rappresentano il 29% degli intervistati: di livello culturale medio-alto, sono meno scettici dei primi e si dicono disposti a imparare cose nuove sul Metaverso per applicarle non solo ad attività di gaming e socialità, ma anche a riunioni professionali.

Infine ci sono gli “entusiasti conoscitori”, il 31% del campione, che hanno più conoscenza ed entusiasmo degli altri e credono che il Metaverso possa portare benefici effettivi. Questa porzione di intervistati ha avuto modo di sperimentare più a fondo la tecnologia, anche in contesti professionali.