Dopo Word, PowerPoint, Excel e Teams, Microsoft ha deciso di potenziare anche OneNote con l’intelligenza artificiale: l’azienda ha annunciato l’arrivo di Copilot nel programma di gestione note e attività.

Copilot OneNote - Microsoft

Con Copilot in OneNote sarà possibile creare elenchi di task da svolgere a partire da un testo scritto, senza doverlo fare a mano. Lo strumento è in grado di organizzare le informazioni, riscriverle, riassumerle e ricapitolarle in elenchi puntati di più facile consultazione.

Il tool sarà integrato in OneNote sotto forma di chatbot in grado anche di creare contenuti a partire da un input testuale, rispondendo a domande di vario genere; per esempio è possibile chiedere a Copilot indicazioni per organizzare una festa e poi rielaborare il testo in un elenco puntato o una to-do list.

“Sappiamo che si perde troppo tempo in attività ripetitive e non abbastanza su quelle che ci rendono felici e accendono la nostra creatività” ha commentato Greg MacEachern, product manager del team di OneNote. “Per questo Copilot sarà inserito direttamente in OneNote. Il tool lavora con te, integrato nelle applicazioni Microsoft 365 di uso quotidiano per aiutarti a sbloccare la produttività, scatenare la creatività e migliorare le tue abilità”.

Copilot OneNote - Microsoft

Microsoft sta progressivamente inserendo il tool in tutte le applicazioni principali della suite per velocizzare le attività e ridurre il carico di lavoro relativo a task più ripetitivi e meccanici: con Copilot è possibile organizzare il lavoro da svolgere in pochi minuti e avere sempre a disposizione lo stato aggiornato delle attività.

Al momento non ci sono notizie sulla data ufficiale di rilascio, ma è probabile che l’integrazione arriverà nei prossimi mesi seguendo quella di Copilot 365 nelle altre applicazioni della suite Microsoft.