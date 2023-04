Microsoft ha annunciato l’ingresso di nuovi partner nella sua iniziativa “Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance”, un progetto che mira a sviluppare la regione Data Center Cloud in Italia e favorire la crescita del Paese.

Freepik

In linea con gli obiettivi del PNRR, Microsoft e i suoi partner continuano a investire sulle tecnologie cloud per accelerare l’innovazione, lo sviluppo e la creazione di nuove competenze per la digitalizzazione.

Sono 17 le nuove realtà che si sono unite all’iniziativa: 4wardPRO, Agic Group, Computer Gross, CoreView, Deda Next, Dylog Italia, Esprinet, Expert.AI, Insight, NTT Data, Porini, Proge Software, SoftJam, SoftwareOne, Studio Informatica, TD Synnex e ToolsGroup. Con esse il numero di partner Microsoft coinvolti nel progetto sale a 31.

“Il nostro obiettivo è aiutare le organizzazioni italiane a cogliere i vantaggi del digitale per crescere” ha affermato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia. “Lavoriamo per mettere a disposizione le piattaforme tecnologiche e i servizi cloud sicuri per sostenere la loro innovazione, compresa la nostra prossima prima Cloud Region in Italia. In questa missione, siamo affiancati da una rete capillare di partner sul territorio che seguono da vicino le imprese pubbliche e private“.

Pixabay

“Siamo orgogliosi di estendere la nostra iniziativa “Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance” a 17 nuovi partner che si uniscono ai 14 partner fondatori” ha continuato. “Insieme mettiamo a disposizione tecnologie, risorse e competenze volte ad affiancare le imprese e la Pubblica Amministrazione, ad accelerare il percorso di trasformazione digitale, creando innovazione nel Paese”.

Insieme ai suoi partner Microsoft punta a offrire servizi cloud locali a bassa latenza per consentire un accesso rapido e sicuro ai dati, rispondendo alle esigenze dei diversi settori industriali. La collaborazione permette ai partner di sfruttare i vantaggi del Cloud Microsoft per offrire ai propri clienti soluzioni affidabili per supportare l’innovazione, facilitando l’uso dei servizi cloud e garantendo sicurezza, sovranità dei dati e conformità alle norme del cloud.

I partner del progetto si impegneranno inoltre a definire strategie comuni di formazione basate su training e risorse dedicate allo sviluppo delle competenze digitali.