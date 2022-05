Durante un evento ospitato dal think tank Bruegel a Bruxelles, Brad Smith, Presidente Microsoft, ha annunciato una nuova iniziativa per supportare i provider di cloud europei.

Smith ha inoltre introdotto una serie di Principi Europei sul Cloud che Microsoft sta adottando per guidare il proprio business nel vecchio continente.

Gli European Cloud Principles nascono con l’obiettivo di affrontare le sfide messe in luce dai cloud provider europei in merito alle condizioni e alle pratiche relative agli accordi di licenza di Microsoft.

L’insieme di cinque principi europei del cloud che Microsoft sta adottando per gestire le attività cloud in tutta Europa guideranno tutti gli aspetti del business cloud, miglioreranno la trasparenza per il pubblico e aiuteranno a supportare meglio le esigenze tecnologiche dell’Europa.

“Annunciamo una nuova iniziativa a supporto dei Cloud Provider europei, a partire dall’ampliamento del nostro programma di punta: il programma Microsoft Cloud Solution Provider“.

“Stiamo creando nuovi vantaggi che i clienti europei possono sfruttare per fornire nuove soluzioni. Questa iniziativa si applicherà in tutta Europa, Regno Unito compreso“.

“In primo luogo, consentiremo a più aziende europee che ospitano software di aderire a questo programma e forniremo a tutte loro maggiori opportunità e vantaggi rispetto a prima“.

“In breve, consentiremo e persino aiuteremo i fornitori di cloud europei a ospitare ed eseguire prodotti Microsoft sulla loro infrastruttura per i clienti, compresi i prodotti che sono stati tradizionalmente concessi in licenza per essere eseguiti solo sui computer desktop o server on-premise“.

Microsoft renderà più semplice concedere in licenza Windows Server per ambienti virtuali e cloud, allentando le regole che rispecchiano le pratiche di licenza del software legacy, in cui le licenze sono legate all’hardware fisico.

Con le modifiche, i clienti potranno acquistare licenze solo per la capacità di elaborazione virtualizzata di cui hanno bisogno, senza dover contare il numero di core fisici su cui è ospitato l’ambiente virtualizzato.

L’attenzione ai fornitori di cloud europei fa parte di un’iniziativa più ampia e di un insieme di principi europei del cloud che Microsoft ha condiviso all’evento di Bruxelles. Stabilisce cinque principi che guideranno il business cloud in tutta Europa.

1 – Garantiremo che il nostro cloud pubblico soddisfi le esigenze dell’Europa e supporti i valori dell’Europa.

2 – Faremo in modo che il nostro cloud fornisca una piattaforma per il successo degli sviluppatori di software europei.

3 – Collaboreremo e supporteremo i Cloud Provider europei.

4 – Forniremo offerte cloud che soddisfano le esigenze sovrane del governo europeo in collaborazione con fornitori di tecnologia locale affidabili.

5 – Riconosciamo che i governi europei stanno regolamentando la tecnologia e ci adatteremo e sosterremo questi sforzi.

“Il futuro dell’innovazione tecnologica e della regolamentazione richiederà persone in grado di pensare in modo creativo”.

“Persone che pensano oltre i confini. Persone che possono costruire ponti, non solo attraverso i paesi, ma attraverso campi intellettuali come l’ingegneria, l’informatica e le arti liberali“.

“Man mano che avanziamo con l’intelligenza artificiale e affidiamo ai computer decisioni che in precedenza potevano essere prese solo dagli esseri umani, avremo bisogno di più persone immerse nelle scienze umane e sociali“.

“Dovremo fare spazio a tavola per persone che rappresentano le grandi culture e le religioni importanti del mondo” ha chiuso Smith.