Microsoft ha annunciato nuove funzionalità basate sull’IA generativa per i prodotti di Dynamics 365. Nel dettaglio, le funzionalità di Copilot saranno disponibili per i prodotti Finance, Project Operations e Supply Chain Management.

L’obiettivo dell’azienda è dare il potere alle aziende di ottenere il massimo valore dai dati degli ERP; per questo, durante la conferenza Build 2023, Microsoft ha annunciato anche l’integrazione di Dynamics 365 e Fabric con Dataverse. Le nuove soluzioni miglioreranno i processi di analisi dati per ottenere insight preziosi e guidare i processi decisionali.

Automazione intelligente per i project manager

Per aiutare i project manager a rispettare scadenze e budget dei progetti, Microsoft ha annunciato l’integrazione di Copilot in Dynamics 365 Project Operations. Le funzionalità di Copilot consentono ai project manager di ridurre il tempo passato a compilare report sullo stato del progetto, a pianificare i task e a valutare i rischi operativi.

I manager possono ora definire nuovi piani di progetto in pochi minuti descrivendone i dettagli in linguaggio naturale: Copilot genera il piano in base all’input fornito e i manager possono perfezionarlo a loro piacimento.

Una volta che il progetto è iniziato, i project manager possono generare velocemente report sullo stato d’avanzamento dei lavori, identificare i rischi e ottenere suggerimenti su come mitigarli. Le capacità di Copilot in Project Operations consentono di migliorare l’efficienza di gestione dei progetti e dei team operativi, permettendo ai project manager di concentrarsi sulle attività ad alto valore strategico.

Dynamics 365 e Copilot migliorano il rapporto con clienti e fornitori

Per le imprese è fondamentale mantenere un buon rapporto con clienti e fornitori, garantendo comunicazioni chiare e veloci sullo stato di ordini e pagamenti.

L‘integrazione di Copilot in Dynamics 365 Finance permette agli agenti di vendita di tenere sotto controllo le scadenze dei pagamenti e gestire in modo semplice le comunicazioni coi clienti, assegnando le giuste priorità e agendo proattivamente per anticipare i problemi.

Le capacità dell’intelligenza artificiale generativa migliorano anche la gestione della supply chain e il rapporto coi fornitori. Soprattutto in questo momento storico in cui le interruzioni sono all’ordine del giorno e le richieste dei consumatori variano velocemente, è necessario riuscire a rispondere ai cambiamenti in modo intelligente e agile.

Copilot in Supply Chain Management permette di gestire i cambiamenti in maniera efficiente, ottimizzando gli ordini e favorendo la collaborazione tra stakeholder interni ed esterni. L’integrazione dello strumento con Outlook e Teams consente di estrarre le informazioni più rilevanti e condividerle coi fornitori per prendere decisioni ottimali in breve tempo.

Ottenere il massimo valore dai dati con l’IA

Le figure di business potranno continuare a usare Power BI ed Excel per le loro analisi ma con la potenza di Copilot. Gli analisti potranno usare il linguaggio naturale per specificare quali insight vogliono ottenere e in che modo visualizzarli: Copilot è in grado di generare dashboard e report che possono essere poi migliorati o approfonditi.

L’IA aiuta il business ad allineare piani, budget e previsioni con la propria strategia, semplifica la definizione di piani di vendita, automatizza le operazioni finanziarie e riduce il gap di competenze dei professionisti, prendendosi carico dei processi di analisi predittiva.

Le novità annunciate da Microsoft vogliono rivoluzionare il futuro degli ERP e dell’analisi dati sfruttando la potenza dell’IA e delle nuove tecnologie. In un panorama di business sempre più complesso, l’automazione dei processi aumenta la produttività e la qualità delle analisi, permettendo alle imprese di trarre il massimo valore dai propri dati.