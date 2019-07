Microsoft aumenta l’Ambizione Italia, anche in vacanza

Microsoft, con il programma Ambizione Italia per la Scuola, promosso insieme a Fondazione Mondo Digitale, continuerà per tutto il periodo estivo con corsi di formazione online sulle competenze digitali, dedicati a studenti e docenti. Nell’anno scolastico appena concluso, sono stati oltre 60 mila i ragazzi e 55 mila i professori che hanno partecipato agli eventi […]

Nell’anno scolastico appena concluso, sono stati oltre 60 mila i ragazzi e 55 mila i professori che hanno partecipato agli eventi della piattaforma ma anche in loco, presso 37 hub dislocati in 14 regioni italiane.

Durante i mesi estivi, l’impegno prosegue dunque sul web, attraverso corsi ad-hoc per avvicinare i giovani al digitale e per far loro sperimentare potenzialità e opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Per questo, Microsoft e Fondazione Mondo Digitale hanno potenziato i corsi online gratuiti di Ambizione Italia per la Scuola, con un programma di formazione dedicato all’Intelligenza Artificiale e Robotica rivolto a studenti dai 12 ai 18 anni e ai docenti in tutta Italia.

Al link innovationgym.org/entra-nel-mondo-dellai tutti gli studenti possono accedere a laboratori gratis guidati dalla mascotte Arin, che li coinvolgerà con esercitazioni pratiche in un percorso articolato in moduli, volti ad acquisire le prime nozioni di AI.

“Investire nella formazione è determinante per combattere lo skill mismatch, ossia un fenomeno che sta assumendo un peso sempre più rilevante e che di fatto ostacola la crescita del nostro Paese” ha detto Barbara Cominelli (nella foto sopra), Direttore Marketing & Operations di Microsoft Italia.

Il direttore ha poi aggiunto: “Grazie ad Ambizione Italia stiamo unendo le forze con Fondazione Mondo Digitale e numerosi altri partner per affiancare il mondo della scuola dando un aiuto concreto ai nostri giovani, affinché comprendano le possibilità derivanti dalle nuove tecnologie, per abbracciare da protagonisti le sfide del digitale”.