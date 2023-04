Può sembrare una cosa bizzarra, ma Microsoft sta seriamente dicendo che le aziende dovrebbero acquistare meno PC. Anche se poi pensandoci un attimo non è tanto strano: il colosso di Redmond vorrebbe che le aziende diventassero clienti di Windows Frontline e usassero i CloudPC basati su Microsoft365.

Una scelta che, sempre secondo MS, farebbe risparmiare e ridurrebbe l’impatto ambientale.

Con una sola licenza di Windows Frontline, infatti, si ottengono fino a tre PC Cloud. Secondo Microsoft, poi, ognuno di questi PC può essere condiviso da più dipendenti, nel momento in cui lavorano a turni: in teoria, il PC può funzionare 24 ore, divise in blocchi a 8 ore.

Sì ma com’è possibile ridurre l’impatto ambientale? Secondo una ricerca, pubblicata tra il materiale promozionale di Frontline, la chiave è il meccanismo noto come Bring Your Own Device (BYOD): praticamente il lavoratore usa il suo PC personale anche per lavorare, e magari l’azienda ne finanzia in parte l’acquisto. In questo modo, poi, la persona non avrebbe più due computer (uno personale e uno per il lavoro), ma si affiderebbe al CloudPC per il lavoro.

Ecco, se vi sembra un po’ macchinoso e non del tutto convincente, non siete gli unici.

Forse il discorso di Microsoft è un po’ esagerato, ma non è infondato: la risposta alla crisi climatica deve passare da una riduzione dei consumi, a partire da quelli energetici e non solo. Comprare meno computer sicuramente rientra nel concetto.

Per Microsoft, invece, a parte il (discutibile) discorso ambientale, il vantaggio è chiaro: un utente abbonato ti fa guadagnare per anni, portandoti in cassa tantissimi soldi in più rispetto all’utente che si comprare una licenza e poi non lo vedi più.

Ad essere scontenti potrebbero essere alcuni tra i partner storici di Microsoft, come Intel, HP, AMD, Dell, HP e tanti altri. Tutte le aziende, insomma, che dipendono dalla vendita di computer.