Durante l’evento Inspire, Microsoft ha annunciato i piani di abbonamento per 365 Copilot, e sono tutt’altro che economici.

Credits: Microsoft

Il copilot basato sull’IA di OpenAI costerà 30 dollari al mese per utente e sarà disponibile solo per i clienti Microsoft 365 E3, E5, Business Standard e Business Premium. Il costo si aggiunge a quello base degli abbonamenti che va dai 12,50 dollari ai 36 del piano Premium.

Integrare l’IA nella suite 365 sarà un vero e proprio investimento per le aziende e non tutte potranno permetterselo. Se è vero che Copilot aumenterà la produttività dei dipendenti e ridurrà le tempistiche delle attività, i costi iniziali saranno ingenti.

Le promesse di Microsoft sulle capacità dello strumento sono importanti: Copilot, afferma il colosso tech, può occuparsi di qualsiasi task, dalla scrittura di email alla stesura di documenti tecnici, dal riassunto dei meeting alla gestione del calendario. Integrato in tutte le applicazioni della suite 365, Copilot è in grado di integrare dati provenienti da diverse fonti, ottenere informazioni dettagliate da essi e suggerire gli step da seguire durante un processo.

Credits: Microsoft

Il prezzo elevato di Copilot è da attribuire in gran parte agli investimenti del colosso di Redmond nella partnership con OpenAI: annunciata a inizio anno, la collaborazione pluriennale tra le due aziende vale diversi miliardi di dollari.

Al momento è difficile dire se il costo del servizio sarà davvero congruo al suo livello di qualità. Microsoft, dal canto suo, ha affermato che i 600 clienti enterprise che hanno già messo alla prova Copilot (tramite un programma di test a pagamento) si sono detti soddisfatti del servizio e, man mano che lo utilizzano, sono sempre più entusiasti.

Durante la conferenza Microsoft ha annunciato anche Bing Chat Enterprise, l’evoluzione del chatbot per privati pensata per il lavoro. Il funzionamento è lo stesso, ma la versione enterprise offre funzionalità aggiuntive per la sicurezza dei dati. Il servizio è gratuito per i clienti E3, E5, Business Standard e Business Premium, e in futuro sarà disponibile come offerta stand-alone al costo di 5 dollari al mese per singolo utente.