Dal 12 al 14 ottobre scorsi si è tenuta Microsoft Ignite, la conferenza annuale dedicata a professionisti IT e sviluppatori. Quest’anno il focus è stato su Microsoft Cloud, di cui le novità sono state discusse anche all’evento Next, sugli strumenti di intelligenza artificiale e sulla sicurezza dei sistemi.

Obiettivo dei nuovi servizi e degli aggiornamenti Microsoft è migliorare la produttività e l’efficienza delle organizzazioni in un panorama globale incerto. Le principali novità presentate riguardano l’integrazione di Azure con l’infrastruttura e i dati, nuovi servizi basati sull’intelligenza artificiale e nuove soluzioni per Microsoft Security.

Microsoft Ignite

Microsoft Azure

La piattaforma di cloud computing si arricchisce di nuovi partner per l’ecosistema di data platform. Gli sviluppatori potranno usare nuove soluzioni di dati cloud-native e open-source grazie al supporto del PostgreSQL distribuito.

Arriva anche SAP Change Capture Data Connector per permettere ai clienti di inserire dati ed eseguire analisi avanzate con essi. Grazie a Business workflow e Business metamodel, inoltre, sarà possibile massimizzare il valore dei dati anche in un contesto cross-funzionale.

Microsoft Ignite: focus sull’intelligenza artificiale

L’IA è stata la grande protagonista di Microsoft Ignite di quest’anno. L’azienda si è concentrata sullo sviluppo di nuovi servizi e aggiornamenti di quelli già presenti per facilitare l’automazione dei task e la raccolta di insight.

Power Automate permetterà di usare il linguaggio naturale per descrivere tutta una serie di automazioni, definendo trigger e azioni da intraprendere. Il copilot di Power Automate è in grado di tradurre il linguaggio in codice e generare flussi di lavoro in autonomia.

Microsoft introdurrà Syntex, un servizio in grado di integrare tutti i servizi del cloud e indicizzare volumi elevati di contenuti legandoli tra loro in un dato contesto, rendendo così più semplici le analisi e le ricerche.

Microsoft Ignite

Intelligent Document Processing gestirà l’elaborazione dei documenti end-to-end e ottimizzerà così i tempi per i lavoratori; in modo analogo, Dynamics 365 Sales Enterprise godrà gratuitamente della conversational intelligence per sollevare le figure di vendita dagli aspetti amministrativi.

Microsoft Security

Security comprende una serie di soluzioni multicloud pensate per facilitare l’approccio alla sicurezza delle organizzazioni. A quelle già esistenti si aggiungono tutta una serie di novità pensate per migliorare la protezione contro le minacce.

Col nuovo Defender for DevOps sarà possibile mettere in sicurezza il software nel momento in cui viene sviluppato, inserendo soluzioni per anticipare le vulnerabilità e costruire applicazioni più robuste.

Microsoft Entra gestirà accessi e identità per un controllo maggiore degli accessi alle risorse, proteggendo applicazioni e servizi. L’autenticazione si baserà su certificati e diventerà ancor più resistente al phishing.

Per gestire le minacce esterne e proteggere i dati Microsoft Intune supporterà nuovi endpoint in cloud, on-premise e su tutte le piattaforme per rinforzare la sicurezza dell’ecosistema aziendale.

Una delle novità più interessanti in tema di sicurezza è l’automatic attack disruption per Microsoft 365 Defender. La soluzione mette in relazione email, documenti, applicazioni, servizi ed endpoint per rilevare attacchi in corso. L’aggiornamento è stato presentato in anteprima e non ha ancora una data di disponibilità.

Microsoft Ignite

Microsoft Ignite e il lavoro ibrido

Durante Ignite Microsoft ha posto di nuovo l’attenzione sul lavoro ibrido e sull’importanza per le aziende di adattarsi ai cambiamenti in corso. Come illustrato nell’ultimo report Work Trend Index, i dipendenti hanno nuove necessità che vanno accolte e accettate; per far ciò Microsoft ha annunciato nuove applicazioni.

Una di queste è Microsoft Places, usata per fornire informazioni su quando le persone saranno in ufficio e quali riunioni è conveniente tenere in presenza. Con Edge Workspaces, inoltre, i team di lavoro possono condividere finestre del browser e visualizzare gli stessi siti.

Novità anche per Teams: la piattaforma permetterà agli utenti di creare avatar personalizzati con Mesh avatar, così da essere sempre presenti anche con la telecamera spenta. Dai prossimi mesi le riunioni saranno disponibili in maniera nativa su dispositivi certificati Cisco. Teams Premium, invece, offrirà Intelligent Recap, una funzionalità in grado di creare task e assegnarli alla figura più adatta dopo i meet.