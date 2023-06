Microsoft Italia ha annunciato Digital Champs, un programma per l’accelerazione digitale di startup e PMI italiane che hanno già avviato percorsi di innovazione e voglio investire sull’intelligenza artificiale generativa.

Pexels

Nato dalla collaborazione dell’azienda con partner strategici quali Cerved, ELITE, LinkedIn e SACE, Digital Champs mira a valorizzare le imprese del territorio fornendo nuovi strumenti tecnologici, servizi e formazione, con l’obiettivo di raggiungere 10.000 imprese entro la fine del 2023.

Visto il contesto economico incerto e le difficoltà legate a un’adeguata formazione digitale, Microsoft Italia metterà a disposizione offerte e programmi congiunti per migliorare la produttività, la resilienza e la sostenibilità delle PMI e delle startup, promuovendo un impatto positivo sull’economia e sulla società.

Il programma prevede la valutazione iniziale del livello di maturità digitale e dell’utilizzo dell’IA dei candidati, seguito dalla definizione di un percorso personalizzato di digitalizzazione del business e di formazione sulle tecnologie di ultima generazione. Le imprese entreranno inoltre a far parte di una community dedicata dove condividere idee ed esperienze.

Pexels

Microsoft metterà a disposizione delle realtà del Paese anche il Founders Hub, una piattaforma per sostenere i nuovi imprenditori e aiutarli a realizzare la loro idea di business, superando le difficoltà di percorso iniziali.

“In un contesto economico incerto, le PMI hanno bisogno di linee guida e di un supporto per trasformare il proprio business e le proprie attività, per essere competitive, sostenibili e accelerare” ha affermato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia. “Come Microsoft, insieme ai partner di Ambizione Italia #DigitalChamps, vogliamo contribuire, attraverso un approccio di ecosistema, a costruire una politica industriale del Digitale che abbia un impatto rilevante sul sistema Paese e che possa promuoverne la crescita, facendo leva sull’innovazione e sulla democratizzazione dell’AI generativa”.

Pixabay

Centrale anche il ruolo dei partner del progetto: Cerved offrirà alle imprese l’accesso privilegiato ai suoi servizi di risk analytics, digital marketing e valutazioni ESG; ELITE metterà a disposizione un calendario di workshop e sessioni di coaching per aiutare imprenditori e dirigenti a migliorare le competenze e sbloccare nuove opportunità di business, accedendo a fonti di finanziamento alternative; LinkedIn offrirà alle aziende corsi di formazione per lo skillink e l’upskilling dei dipendenti; infine, SAEC offrirà soluzioni assicurative e finanziarie su misura per le PMI e condurrà iniziative di formazione per la gestione strategico del rischio sul proprio hub SAEC Education.

Il dettaglio del programma Digital Champs verrà illustrato in un evento Microsoft dedicato previsto per il prossimo 28 giugno alle ore 09:00 presso il Four Seasons Hotel a Milano.