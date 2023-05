Microsoft ha annunciato che gli amministratori di Windows possono ora ricevere notifiche via email ogni volta che vengono segnalati nuovi problemi nella sezione sull’integrità delle versioni di Windows dell’interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

Questo servizio è disponibile solo per gli amministratori IT delle organizzazioni che dispongono di abbonamenti idonei a Windows o Microsoft 365 for Business che forniscono l’accesso all’integrità delle versioni di Windows nell’interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

Dopo aver effettuato la registrazione, gli amministratori IT riceveranno una notifica via email ogni volta che vengono aggiunti o aggiornati problemi noti, con informazioni aggiuntive come modifiche allo stato, nuove soluzioni alternative o risoluzioni dei problemi.

Mabel Gomes, Senior Program Manager di Microsoft

Mabel Gomes, Senior Program Manager di Microsoft, ha spiegato che per accedere a questa funzione gli amministratori devono accedere all’interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 e individuare l’opzione relativa all’integrità delle versioni di Windows nel menu Integrità.

Se questa opzione non è visibile o se non si ha accesso all’interfaccia di amministrazione, è necessario contattare l’amministratore dell’organizzazione e richiedere l’accesso e un ruolo di amministratore nel tenant.

La nuova funzione richiede uno dei seguenti abbonamenti:

Microsoft 365 Enterprise E3/A3/F3

Microsoft 365 Enterprise E5/A5

Windows 10 Enterprise E3/A3

Windows 10 Enterprise E5/A5

Windows 11 Enterprise E3/A3

Windows 11 Enterprise E5/A5

Attivare le notifiche

Microsoft ha anche pubblicato un video informativo, che spiega nel dettaglio come iscriversi al nuovo servizio.

Basta comunque seguire le istruzioni fornite dall’azienda. Innanzi tutto, bisogna raggiungere la pagina dedicata all’integrità di Windows, selezionare Preferenze/e-mail e attivare l’opzione Invia notifiche e-mail sull’integrità delle versioni di Windows.

Non resta quindi che specificare l’indirizzo o gli indirizzi email (fino a due) a cui ricevere gli avvisi, e le versioni del sistema operativo per cui essere avvisati.

Infine, bisogna memorizzare le impostazioni facendo clic su Salva, e attendere qualche ora (fino a 8, secondo Microsoft) perché la configurazione venga effettivamente attivata.