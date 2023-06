Al fine di supportare lo sviluppo responsabile dell’IA e aiutare i propri clienti a sfruttare il potenziale delle tecnologie rispettando le nuove regolamentazioni, Microsoft ha condiviso tre punti cardine che descrivono il suo impegno nello sviluppo etico dei sistemi.

Credits: Pixabay

In primo luogo l’azienda promette di condividere la propria conoscenza in materia di IA responsabile e aiutare i propri clienti a ottenere le stesse competenze. Nel dettaglio, Microsoft pubblicherà tutti i documenti chiave e le linee guida per lo sviluppo responsabile, come ha già fatto con Responsible AI Standard, AI Impact Assessment Template, AI Impact Assessment Guide e Transparency Notes.

La trasparenza passerà anche dalla condivisione del percorso di training riservato ai propri dipendenti, mirato a creare una cultura dell’IA. Microsoft, inoltre, investirà in risorse specializzate in grado di rispondere ai dubbi dei propri clienti su come sviluppare e usare i modelli.

Il secondo punto cardine condiviso dall’azienda consiste nella creazione di un programma di AI Assurance volto a validare le applicazioni di IA sviluppate dai clienti sulla base delle regolamentazioni attive. Microsoft supporterà le aziende affinché riescano a individuare e risolvere eventuali problemi normativi, e condividerà lo sviluppo del framework AI Risk Management per la gestione del rischio legato alle nuove tecnologie.

Credits: Pixabay

L’azienda organizzerà dei momenti di confronto dedicati ai clienti per scegliere insieme il modo migliore per sviluppare i servizi; oltre a ciò, Microsoft assumerà un ruolo attivo in ambito legislativo collaborando con le istituzioni per promuovere normative efficaci che supportino e non intralcino la crescita aziendale.

Infine, Microsoft prevede di creare programmi di IA responsabile per l’intero ecosistema di clienti, fornitori e partner. Anche in questo caso ci saranno delle risorse dedicate a supporto delle diverse realtà che orbitano nel mondo Microsoft, supporto che si rafforzerà grazie alla definizione di linee guida e best practice in collaborazione coi partner aziendali pensate per i rispettivi clienti.

L’obiettivo di Microsoft è nobile, ma è ancora presto per dire se e quanto funzionerà. Le tecnologie si evolvono a una velocità sempre più spedita e non è semplice tracciare dei confini per limitare i rischi.