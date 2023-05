Microsoft ha presentato una nuova impostazione, completamente rivoluzionata, per l’interfaccia utente del suo servizio di cloud storage OneDrive. Normalmente, in questo genere di servizi i file sono archiviati organizzati per nome e tipo di file, in modo da sapere dove trovarli.

La nuova funzione, che sarà proposta (almeno inizialmente) soltanto nelle versioni di OneDrive destinate alle aziende e alle scuole, consentirà di strutturare i file in base alle persone, non solo per nome. Sarà possibile anche organizzarli in base alle riunioni, comprese quelle future che non si sono ancora svolte.

Normalmente, per individuare un documento legato a una specifica attività o riunione è necessario navigare tra i thread e le chat room per trovare il file desiderato, indipendentemente dal fatto che sia stato aggiunto ai segnalibri o meno.

Fonte: Microsoft

La nuova impostazione di OneDrive promette di saltare completamente questa fase di ricerca. La nuova visualizzazione basata sulle riunioni organizzerà automaticamente tutti i file pertinenti, nel contesto di una riunione passata o futura specifica oppure mostrando i colleghi coinvolti.

Un’aggiunta agli strumenti tradizionali

OneDrive non sta abbandonando il tradizionale schema di organizzazione dei file per nome; al contrario, le nuove opzioni e i nuovi filtri verranno proposti in aggiunta all’implementazione tradizionale. Gli sviluppatori hanno anche mostrato nuovi filtri per il tipologia di file e piccole ma apprezzabili aggiunte come la possibilità di colorare le cartelle.

Fonte: Microsoft

Microsoft prevede anche di utilizzare l’intelligenza artificiale per fornire ulteriori suggerimenti sui file in arrivo come parte della sezione personale nella home page di OneDrive.

Questa funzione sarà implementata, per lo meno inizialmente, solo per le scuole e le aziende, e soltanto nella versione Web. La variante destinata agli utenti consumer di OneDrive (free e a pagamento) rimarrà invece invariata.

Per ora Microsoft non ha neppure fornito dettagli precisi sui tempi di implementazione delle novità, ma ha soltanto dichiarato che verranno introdotte e ha invitato gli utenti a fornire eventuali feedback e suggerimenti.