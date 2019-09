Minsait, Erminio Polito è il nuovo responsabile Italia

Il manager avrà l’obiettivo di consolidare il posizionamento della società nel settore Energy & Utilities nel mercato italiano, uno dei più sfidanti al mondo

Minsait, società di Indra, ha nominato Erminio Polito come nuovo responsabile Italia. L’obiettivo è ampliare il proprio team manageriale in ambito Energy & Utilities per consolidare la posizione nel mercato italiano.

Polito, che già guida e continuerà a farlo, il segmento di Minsait Telco & Media in Italia, dovrà far crescere la posizione del gruppo nel nostro paese, che proprio dal settore Energy & Utilities ha colto numerose soddisfazioni.

Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Napoli Federico II, Polito si è specializzato in Marketing alla Krannert Graduate School of Management della Purdue University in Indiana e ha anche conseguito un Master al Politecnico di Milano.

Il manager vanta un’esperienza ventennale nel settore IT, avendo lavorato per aziende multinazionali come Ericsson e società di Business e Technology Consulting in progetti ICT per clienti del mercato pubblico e privato Italiano e internazionale.

«I principali operatori di Energy & Utilities italiani devono confrontarsi oggi con un mercato caratterizzato dall’emergere di nuovi player. L’obiettivo di Minsait è quello di guidare i clienti, tra cui le principali utilities del paese, nei loro percorsi di digitalizzazione» ha spiegato Polito.

La nomina si inquadra nella scommessa della società sulla crescita all’interno del mercato Energy in Italia. Nel 2018, Minsait, parte del gruppo Indra, ha assorbito il ramo d’azienda di Ericsson Italia, responsabile dello sviluppo dei sistemi di Information Technology per Enel.

Con questa integrazione, che ha portato ad accrescere le risorse di 160 professionisti, Minsait ha presso in carico importanti progetti di fornitura di servizi IT, tra cui nel mondo ERP, Business Intelligence, Smart Metering e Grid Management per il gruppo Enel in Italia, America Latina e Spagna.

Recentemente Minsait, ha ottenuto due nuovi importanti riconoscimenti internazionali in ambito Energy, classificandosi come “Representative Vendor” nella Market Guide di Gartner per il segmento dei sistemi di gestione avanzata della distribuzione (ADMS) e “Major Player” nel MarketScape di IDC “EMEA Service Providers for Digital Grid Enablement 2019”.