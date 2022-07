“Le reti private 5G saranno l’elemento chiave per la trasformazione digitale di molti settori nel Paese, fornendo un livello più elevato di sicurezza e privacy, oltre a migliori prestazioni, affidabilità e mobilità rispetto ad altre reti (ad esempio il wifi)”.

Questa è una delle conclusioni del Rapporto di Minsait, società che raggruppa il business IT del gruppo Indra, sulle reti private 5G, presentato recentemente. Secondo la società di tecnologia e consulenza, il 5G è un fattore abilitante di tecnologie dirompenti come l’Internet of Things (IoT), l’analisi dei dati in tempo reale, l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico.

Grazie a esso, si aprono opportunità senza precedenti nei settori industriali, come la produzione avanzata, la manutenzione preventiva delle infrastrutture o il miglioramento della sicurezza negli impianti grazie all’uso di sensori; il miglioramento e la digitalizzazione dei processi attraverso robot, telecamere e droni; e la realtà aumentata.

“Le due gare pubbliche presentate dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica per lo sviluppo del Piano Italia 5G, così come i fondi previsti dal PNRR per completare la strategia nazionale per lo sviluppo delle infrastrutture mobili, rappresentano un’opportunità unica per sfruttare tutti i vantaggi di questa rivoluzione della connettività”, ha dichiarato Erminio Polito, responsabile in Italia dei mercati Telco, Media e Utilities di Minsait.

A tal fine, secondo Polito, nei prossimi anni dovranno essere affrontate tre sfide fondamentali: “in primis, la copertura, che richiede la realizzazione di grandi reti (eventualmente in modalità condivisa) in grado di coprire il territorio nazionale; la creazione di reti dedicate sia attraverso la virtualizzazione delle funzionalità di una rete pubblica sia attraverso la creazione di reti dedicate completamente private; e l’utilizzo della rete 5G da parte delle aziende per accelerare il processo di digitalizzazione, ottimizzare processi e costi e creare nuovi modelli di business”.

Insieme al rapporto, Minsait ha presentato la sua proposta per accelerare la trasformazione digitale delle aziende implementando le reti private 5G negli ambienti industriali. La proposta dell’azienda prevede l’implementazione di una soluzione end-to-end che va dalla definizione delle esigenze in ambito industriale, alla sua implementazione – compresa l’infrastruttura necessaria – fino alla gestione e alla supervisione dell’intera rete privata.

La soluzione di rete privata 5G di Minsait si basa sul concetto di Network in a box e utilizza apparecchiature di dimensioni ridotte con componenti pre-integrati e facili da implementare, come il core di rete mobile virtualizzato e l’Edge Computing, che consentono implementazioni rapide a costi inferiori. Inoltre, è una soluzione autonoma con strumenti semplici e potenti per la gestione e il monitoraggio della rete e integra una soluzione di comunicazione criptata per chiamate vocali, videochiamate, PTT (Push-to-talk) e messaggistica istantanea.

Questa proposta è in linea con l’offerta Phygital dell’azienda di soluzioni end-to-end che collegano il mondo fisico e quello digitale (OT/IT), in particolare nel campo del funzionamento delle infrastrutture e della gestione degli asset.

Un’offerta che risponde alla trasformazione accelerata che la gestione del mondo fisico sta subendo attraverso la digitalizzazione, con un focus su diverse tendenze: la scomparsa delle barriere tra IT e OT, la crescita esponenziale della connettività, il miglioramento della capacità di analisi dei dati attraverso l’Intelligenza Artificiale e la trasformazione delle catene del valore con il peso crescente della sostenibilità.