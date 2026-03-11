Da un sottoscala di Senigallia a oltre un miliardo di euro di valutazione, passando per Vienna, gli Emirati Arabi e i laboratori di informatica quantistica di IBM. La storia di Namirial e del suo fondatore Enrico Giacomelli è uno di quei casi in cui la traiettoria imprenditoriale supera qualsiasi previsione razionale, compresa quella dello stesso protagonista. Un percorso trentennale che ha trasformato una piccola società marchigiana di servizi digitali per professionisti in uno dei player europei più rilevanti nella sicurezza delle identità e dei documenti digitali.

Tutto inizia nei primi anni Novanta, quando Giacomelli e il suo socio cominciano a sviluppare prodotti software per il mondo dei professionisti del fisco e dell'edilizia. Namirial nasce ufficialmente nel 2000, in piena bolla internet, e nei primi anni del nuovo millennio coglie un'opportunità normativa che avrebbe potuto sfuggire a molti: l'obbligo per le imprese iscritte alla Camera di Commercio di dotarsi di firma digitale e PEC. Da rivenditori del sistema pubblico, Giacomelli e il suo team diventano tra i principali operatori di posta elettronica certificata in Italia, poi certification authority, poi molto di più.

Il vero salto concettuale, però, arriva con la normativa europea EIDAS, il regolamento che ha unificato le regole sulla firma elettronica in tutta l'Unione. "La normativa più complicata era quella italiana, guarda caso", racconta Giacomelli con ironia. Paradossalmente, quella complessità si è rivelata un vantaggio competitivo: chi aveva già imparato a navigare nel sistema italiano era attrezzato meglio di chiunque altro per operare a livello continentale. La firma grafometrica, quella tecnologia che nelle banche e nelle assicurazioni ha sostituito la classica tavoletta dei corrieri con qualcosa di legalmente molto più solido, è stato uno dei primi prodotti a varcare i confini nazionali.

Nel 2019 arriva la prima acquisizione estera: una società austriaca concorrente. "Una società di Senigallia che va a comprare un'azienda in Austria, in giro non ci crede nessuno", ammette Giacomelli. Eppure è accaduto. E la battuta che accompagna spesso questa storia, quella sulla più alta concentrazione di stelle Michelin d'Italia che Senigallia vanta, dice molto sulla filosofia dell'uomo: radicamento nel territorio, nessuna sudditanza verso i centri considerati naturalmente vocati all'innovazione.

Nel 2020, in pieno lockdown da Covid, viene ceduta la maggioranza al fondo Ambienta, con Giancarlo Beraud e Nino Tronchetti Provera come partner di riferimento. A quel punto il fatturato si attestava intorno ai 50 milioni di euro. Cinque anni dopo, prima del passaggio al fondo Bin, i numeri raccontano una storia diversa: dipendenti raddoppiati, fatturato triplicato, EBITDA quadruplicato. Oggi Namirial fattura oltre 260 milioni di euro, è presente in 25 paesi con propri uffici, conta più di 1.400 persone e serve clienti in oltre 90 nazioni. La valutazione al momento della cessione a Bin ha superato il miliardo e novanta milioni: tecnicamente, un unicorno. "Mi vergogno sempre a raccontarlo, perché non ci avrei mai creduto", dice Giacomelli.

La fortuna esiste, poi devi essere bravo a coglierla.

Ma c'è una domanda che vale la pena fare: quando si parla di PEC, firma qualificata, fatturazione elettronica, si sta parlando di cyber security? La risposta, secondo Giacomelli, è sì, anche se la consapevolezza è arrivata gradualmente. Il punto centrale è la crittografia: ogni documento firmato digitalmente viene elaborato con algoritmi come lo SHA-256, che producono un'impronta numerica univoca del file. Se anche un solo carattere viene modificato, l'impronta non corrisponde più e il documento risulta compromesso. Questo garantisce qualcosa che la firma autografa su carta non ha mai potuto garantire: la certezza matematica dell'integrità del dato nel tempo.

C'è poi un aspetto giuridico spesso sottovalutato. Con la firma qualificata si verifica quella che gli addetti ai lavori chiamano inversione dell'onere della prova. Con un assegno tradizionale, se qualcuno lo falsifica, è la banca a dover dimostrare che la firma non è autentica. Con un certificato di firma qualificata, invece, è il titolare che deve dimostrare di essere stato vittima di una violazione. Una differenza tutt'altro che formale, che spiega perché questi strumenti siano diventati indispensabili nelle transazioni rilevanti, dalle pagelle scolastiche firmate dal dirigente scolastico ai contratti di finanziamento delle grandi banche.

L'evoluzione normativa continua: l'EIDAS si sta trasformando in EIDAS 2, che introduce il servizio elettronico di recapito certificato, una sorta di PEC evoluta con una differenza sostanziale. Mentre la PEC tradizionale è un sistema chiuso che funziona solo tra caselle certificate, il nuovo servizio qualificato permette di inviare comunicazioni con valore legale anche a indirizzi di posta ordinaria, una Gmail qualsiasi. Utile per le banche che devono notificare qualcosa ai propri clienti privati che non hanno una PEC. "Quando lo spieghi agli uffici legali delle grandi banche, la risposta è sempre la stessa: ah, ma noi abbiamo già la PEC", racconta Giacomelli. L'evangelizzazione, come la chiama lui, resta parte integrante del lavoro.

Su un altro fronte, quello della fatturazione elettronica, Giacomelli svela un'umiliazione che gli ha fatto bene. Quando Namirial ha iniziato ad aprire presenze in America Latina convinto di esportare innovazione, ha scoperto che in molti paesi sudamericani la fattura elettronica esiste da molto prima che in Italia. Stesso discorso per il bonifico istantaneo, introdotto in Europa come grande novità negli ultimi anni ma già realtà da oltre un decennio in paesi con valute soggette a forte inflazione, dove aspettare dieci giorni per un pagamento significherebbe ricevere soldi che valgono già meno.

Ed è proprio da questa traiettoria che nasce l'interesse di Namirial per la crittografia post-quantistica. I computer quantistici, ancora confinati nei laboratori di ricerca e non acquistabili su nessuno scaffale, rappresentano una minaccia teorica ma concreta per tutti i sistemi di cifratura attuali. Il problema che oggi richiederebbe decenni di calcolo al supercomputer più potente disponibile, in futuro potrebbe essere risolto in pochi minuti da una macchina quantistica. Namirial ha ottenuto accesso al computer quantistico di IBM e ha condotto test di laboratorio, riuscendo a violare una chiave semplice a 4 bit in quattro secondi. Una prova didattica, non ancora una minaccia reale, ma un segnale.

La strategia che preoccupa di più gli esperti si chiama "harvest now, decrypt later": raccogliere oggi enormi quantità di dati cifrati, conservarli, e decriptarli nel momento in cui la tecnologia quantistica sarà matura. L'ambasciatore italiano a Pechino, con cui Giacomelli ha avuto modo di parlare, ha sintetizzato la situazione con una franchise semplicità: "I cinesi entrano dentro tutti i giorni, copiano tutto, e sanno che fra qualche mese saranno in grado di decriptarlo". Il livello di avanzamento della ricerca quantistica cinese rimane opaco, ma è ragionevole supporre che sia almeno pari a quello americano, se non superiore, considerata la capacità di concentrare risorse pubbliche senza mediazioni private.

Giacomelli non è un tecnico di formazione, viene da studi umanistici e lo rivendica come un vantaggio nella capacità di comunicare concetti complessi. Quando deve spiegare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, usa la metafora del trattore che ha raccontato alla madre: prima si seminava mezzo ettaro al giorno seguendo un aratro trainato da una bestia, poi è arrivato il trattore, poi il trattore più grande. Sono nate nuove professioni, non sono sparite tutte quelle vecchie. Le rivoluzioni vanno governate, non temute. Chi ha vissuto l'avvento di internet, ricorda Giacomelli, sa bene che nel 1993 comprare un "Internet Start Kit" a Cupertino durante il viaggio di nozze significava intuire qualcosa di enorme senza capire ancora di cosa si trattasse. L'accoppiata intelligenza artificiale e quantum computing, a suo avviso, produrrà trasformazioni che nemmeno i futuristi più visionari riuscirebbero oggi a descrivere con precisione.

Su come si costruisce un'azienda da un miliardo partendo da un sottoscala, Giacomelli ha le idee chiare: non esiste una ricetta, e chi dice il contrario mente. Cita Machiavelli, che nel Principe assegna il cinquanta per cento del successo alla virtù e il cinquanta alla fortuna. E quando i giovani imprenditori gli chiedono come si diventa unicorni, risponde che se avesse la formula l'avrebbe già venduta. Il consiglio che dà ai giovani, invece, è inaspettato quanto concreto: fate i camerieri. Non per umiltà performativa, ma perché in un mondo sempre più governato dalle macchine, l'empatia, la capacità di leggere chi hai davanti e di adattarti, resta la competenza più difficile da replicare algoritmicamente.