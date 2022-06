Di Operatori Telefonici e Provider Internet ne è pieno il web, ma non tutti hanno fondato il loro modello di business sul Cliente e non tutti hanno deciso di lavorare solo con clientela Business. Le Aziende hanno bisogni speciali e necessità di soluzioni dedicate. Il prodotto da scaffale difficilmente è adatto a un’Azienda. Hanno bisogno di tecnici disponibili e sul loro territorio, con cui instaurare un rapporto e con cui costruire fiducia.

Timenet offre soluzioni di Connettività Internet e telefonia (tradizionale e VoIP) ad un pubblico Business dal ‘96, attraverso una rete di Business Partner esperti di ICT su tutto il territorio italiano. Da sempre credendo nell’approccio sartoriale e nel valore aggiunto dell’offerta. Per questo motivo le connessioni Internet di Timenet sono corredate di sistemi di Business Continuity e Sicurezza Informatica, all’Assistenza rispondono solo tecnici certificati, in 20 secondi. Per questo attraverso attenti sistemi di monitoraggio è possibile sapere sempre esattamente come viene utilizzato ogni mega della Banda Internet.

In alcuni casi è Timenet stessa a chiamare i Clienti per avvisarli di un problema, prima ancora che loro se ne accorgano. Perfino la telefonia è dotata di sistemi antifrode e meccanismi di monitoraggio dell’uso del traffico voce.

Tutto questo perché la società con sede centrale a Empoli e attiva sull’intero territorio nazionale opera nel fedele rispetto di una Vision aziendale chiara: cercare di essere sempre l’Azienda di Telecomunicazioni con il più alto tasso di Clienti soddisfatti.

Una soddisfazione che viene misurata attentamente attraverso il portale soddisfazione.timenet.it, che accoglie un database di recensioni e commenti lasciati da Clienti e Partner, tutti certificati tramite la tecnologia Blockchain.

Navigare con serenità nel mare di Mega e Giga con Timenet

Partendo dal presupposto che il mare è lo stesso per tutti, a fare la differenza sono l’imbarcazione e l’esperienza dell’equipaggio. Allo stesso modo l’infrastruttura tecnologica di Timenet, i servizi a valore aggiunto e l’esperienza del team tecnico fanno delle connessioni Internet della soluzione principale denominata Naviga© qualcosa che si distingue nel panorama connettività. A dire che nel mare magnum della connettività Internet, Mega e Giga sono gli stessi per tutti, ma è la gestione a monte che fa la differenza.

FTTC o FTTH: la tecnologia non pregiudica il prezzo

In Timenet è diffuso il pensiero che si debba pagare per avere delle performance concordate, ma non una tecnologia particolare. Comprese e scritte le esigenze dell’Azienda Cliente, trovata la soluzione tecnologica per rispettarle, la tecnologia diventa secondaria. Per questo eventuali upgrade tecnologici, per esempio da FTTc a FTTh, sono totalmente gratuiti se si mantiene invariato il profilo. Esemplificando, se oggi un’azienda attiva una soluzione Naviga© Sicuro 200 che, al civico, è disponibile solo in FTTc, nel momento in cui un domani viene resa disponibile anche in FTTh, è possibile fare l’upgrade tecnologico senza costi aggiuntivi.

L’offerta di Connettività Naviga© di Timenet si divide in due fasce di servizi:

Naviga© Connesso : per chi fa di Internet un accessorio al proprio business. Qualcosa di cui si può anche fare a meno. Potremmo fare l’esempio del ristorante che usa la connettività solo per far girare la filodiffusione. Magari perché il POS gira con una SIM dati e le prenotazioni non si prendono via mail.

Naviga© Sicuro : per tutti quelli per cui Internet è un asset strategico per il Business. Per tutte quelle Aziende per cui un fermo Internet, anche di poco tempo, si traduce in un rallentamento o addirittura un blocco della produttività.

La differenza la fanno i servizi aggiuntivi come Security First, un sistema di filtraggio del traffico a monte dalle minacce informatiche da affiancare al firewall. E anche AlwaysOn, un sistema intelligente per gestire le connessioni Internet di backup: due connessioni che si scambiano qualora una venisse meno senza mai perdere gli IP fissi loro associati.

Si uniscono a questi anche tutti i tool di monitoraggio e debug previsti da Timenet per tenere sempre sotto controllo ogni aspetto della connessione Internet: 200 Mega di banda ti bastano? Con questi tool puoi saperlo, sapere cosa li consuma e in quali fasce orarie. Perfino la qualità del VoIP, con le connessioni Naviga© Sicuro, è certificata.

ADSL, FTTc, FTTh, Wireless… Tutte le tecnologie sono disponibili

Essendo focalizzata sull’utenza Business la punta di diamante di Timenet è la Fibra Ottica Dedicata. Progetti di Fibra Ottica in grado di portare una Fibra fino alla tua Azienda, a te dedicata, mai condivisa. Un filo diretto tra te e Internet. Massime performance e massima garanzia.

Una specializzazione che per la società toscana vuol dire un reparto dedicato ai progetti speciali, che è riuscito a portare la Fibra Ottica anche dove non arrivava, attraversando strade e fiumi.

Tutto attraverso rivenditori, tecnici ICT, su tutto il territorio nazionale. Oggi più che mai, serve dare vicinanza alle Aziende. Se un’Azienda ha una necessità, ha velocemente bisogno di qualcuno, competente, in grado di rispondere prontamente. L’obiettivo è tutelare la produttività.

Timenet opera solo ed esclusivamente tramite Partner. I suoi Partner operano nei loro rispettivi territori e vengono tutelati da Timenet che ne rispetta la professionalità e operatività, favorendo il contatto diretto con le aziende Clienti senza interferenze.

Questo per la convinzione che a venire tutelate in primis sono la sicurezza e la stabilità del Cliente.

I Partner Timenet sono di due tipi:

Il Business Partner , che rivende i servizi Timenet ai suoi Clienti ampliando il suo portafoglio e garantendosi ampi margini provvigionali ricorrenti, oltre ai vari premi.

Il Wholesaler , che rivende invece i servizi a marchio proprio. Come un vero grossista acquista da Timenet e applica le sue politiche commerciali per operare sul mercato.

Per entrambi, Timenet dedica eventi dedicati, formazione, assistenza e consulenza. Sia sul piano tecnico che come supporto commerciale. Figure a loro dedicate li guidano e li aiutano a crescere. Sviluppano con loro campagne marketing e di vendita per raggiungere il mercato e massimizzare le loro potenzialità. In questi anni, questo modello ha garantito il massimo della soddisfazione sia ai Partner che ai loro Clienti. Motivo per cui Timenet investe costantemente nella ricerca e sviluppo di iniziative e progetti capaci di arricchire l’offerta e premiare l’operato dei rivenditori.