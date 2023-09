NetApp, azienda globale di soluzioni cloud e data-centric, ha annunciato il programma Partner Sphere per promuovere la creazione di un ecosistema di collaborazione e innovazione tra i partner.

Credits: NetApp

Il programma offre un modello di engagement unificato in cui i partner possono scegliere tra le modalità sell-to, sell-through e sell-with per accelerare i profitti e supportare i propri clienti sul mercato.

“Consideriamo la partnership come una strategia di squadra e, con il Partner Sphere Program, NetApp sta ridefinendo il modo in cui lavoriamo con i partner per creare un reale vantaggio competitivo e ottenere risultati di business apprezzabili sia per loro che per I nostri clienti” ha dichiarato Massimo Mondiani, Partner Sales Manager NetApp Italia.

Il programma consente ai partner di definire un portfolio di innovazione condiviso con NetApp e di accelerare l’adozione delle soluzioni cloud, anche peri loro clienti. Tra gli obiettivi di Parner Sphere non manca anche l’acquisizione di nuovi clienti.

Partner Sphere coinvolge i partner NetApp nei settori flash e cloud e offre 11 percorsi di certificazione per i servizi e 19 competenze per le soluzioni relative a 3 aree di interesse. I partner possono in questo modo espandere il proprio portfolio di servizi e venire riconosciuti come consulenti di fiducia dai propri clienti.

Pexels

Nel programma sono inclusi un hub di risorse e strumenti dal quale i partner possono attingere e percorsi di training flessibili per ottenere certificazioni professionali per i principali ruoli e prodotti richiesti sul mercato.

In concomitanza al lancio del servizio, la divisione italiana di NetApp ha presentato T Tribe, una community tecnologica che offrirà iniziative dedicate ai partner. La community aiuterà i partner ad affrontare la trasformazione digitale dei clienti e accelererà il trasferimento di conoscenze tecnologiche sul mercato. Il lancio è previsto per il prossimo 20 settembre durante l’HQ di Aruba a Ponte San Pietro, Bergamo.