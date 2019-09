NetApp annuncia nuove soluzioni per piattaforme VMware

Tante le novità della casa tra cui NetApp Kubernetes Service (NKS), NetApp HCI per VDI e il nuovo nodo di calcolo H615C, con il servizio di Implementazione NetApp HCI per il Cloud privato VMware

NetApp, ha annunciato nuove soluzioni per piattaforme VMware che promettono di offrire un’infrastruttura semplificata, scalabile e ad alte prestazioni per qualsiasi cloud.

L’annuncio è arrivato al VMworld 2019 a San Francisco, con la società che ha presentato una nuova soluzione di Virtual Desktop Infrastructure (VDI), NetApp HCI per VDI con VMware Horizon 7.

Al suo fianco anche NetApp Kubernetes Service (NKS) e NetApp HCI Implementation Services per VMware Private Cloud, tutti progettati per accelerare i Workload di VMware e rendere più facile per i clienti eseguire le loro applicazioni ovunque.

Con queste nuove soluzioni di NetApp, gli amministratori di VMware possono gestire e monitorare i loro ambienti, scalare verso l’alto o verso il basso a seconda delle necessità.

«Nel mondo odierno in cui i dati sono fondamentali, un accesso più rapido e semplice alle applicazioni e ai dati è la chiave per il successo aziendale», ha dichiarato Brett Roscoe, Vice President, Product Management, NetApp Cloud Infrastructure Business Unit.

Continuando: «Come risultato della nostra partnership con VMware, proponiamo soluzioni di gestione rivoluzionarie per infrastrutture virtuali, cloud privato, cloud pubblico e virtualizzazione desktop in qualsiasi cloud».