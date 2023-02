Ericsson, Intel e Microsoft hanno unito le forze e hanno mostrato le capacità del network slicing di una rete 5G su un laptop con Windows. Il test ha dimostrato la possibilità di applicare questa tecnologia non solo agli smartphone, ma qualsiasi device usato da consumatori e aziende enterprise.

Il network slicing consiste nel suddividere la rete in più sottoreti virtuali isolate, ognuna ottimizzata per requisiti specifici. In questo modo la stessa infrastruttura fisica è in grado di fornire standard qualitativi diversi contemporaneamente, rispondendo alle esigenze dei singoli servizi.

L’esperimento ha dimostrato il successo della funzionalità User Equipment Route Selection Policy (URSP), che permette ai dispositivi di selezionare in automatico la porzione di rete da usare, in base all’applicazione in esecuzione.

Nuove opportunità col 5G grazie a Ericsson, Intel e Microsoft

Con questo test Ericsson, Intel e Microsoft hanno aperto nuove opportunità per i service provider delle telecomunicazioni: i casi d’uso non si fermano più agli smartphone, ma si aprono a nuovi servizi come le applicazioni real-time enterprise di Microsoft (Teams e Office365, tra le altre), lo streaming di giochi e altri media, e le applicazioni di intelligenza artificiale e realtà aumentata di ultima generazione.

Ogni servizio, domestico o business, richiederà uno specifico SLA; questa differenziazione verrà garantita proprio grazie alla suddivisione della rete per le diverse applicazioni. Grazie all’URSP ogni dispositivo sarà in grado di scegliere in autonomia a quale sottorete collegarsi per avere un certo livello di servizio.

Le tre compagnie si sono dette entusiaste degli obiettivi raggiunti. “Siamo elettrizzati nel presentare la nostra tecnologia innovativa e la sua capacità di garantire una connettività 5G veloce, affidabile e sicura” ha affermato Ian LeGrow, Vice Presidente Corporate di Core OS Innovation Microsoft. “La partnership con Intel ed Ericsson rafforza ancora di più il nostro impegno per l’innovazione e l’apertura della nostra piattaforma”.

Il test svolto dalle tre compagnie apre nuove possibilità agli operatori della connettività 5G: il network slicing permetterà ai service provider di rispondere in modo efficiente alle diverse richieste dei consumatori.