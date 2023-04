NFON ha organizzato a Milano un incontro con la stampa per tracciare un bilancio dei primi quattro anni di attività della filiale italiana, per proiettarsi poi verso gli obbiettivi e le sfide che caratterizzeranno il prossimo futuro.

L’azienda è infatti diventata operativa il 26 marzo del 2019 e ha affrontato un quadriennio ricchissimo di sfide e di opportunità. Come ha raccontato Marco Pasculli, Vice President Revenue Operations di NFON, all’inizio dell’attività le aziende faticavano a recepire i vantaggi di una proposta basata sull’offerta di servizi telefonici in cloud.

Marco Pasculli, Vice President Revenue Operations di NFON

Fin dall’inizio, però, NFON proponeva soluzioni di integrazione della fonia basata sul cloud con gli altri strumenti aziendali, e ha subito abbracciato gli strumenti di collaborazione di Microsoft Teams, offrendo un’integrazione che continua a rappresentare ancora oggi uno dei punti di forza dell’azienda.

L’esplosione della pandemia ha completamente rivoluzionato le priorità e i bisogni di moltissime organizzazioni, che si sono trovate costrette a lavorare da remoto per sopravvivere; i servizi di comunicazione, collaborazione e integrazione sono diventati quindi elementi cruciali nella strategia di molte aziende, che spesso hanno mantenuto e potenziato queste soluzioni anche nella fase post-pandemica.

Seguire l’evoluzione

NFON ha saputo rispondere a queste richieste con lo sviluppo di nuovi prodotti e funzioni, come il sistema di smart cloud communications Cloudya e poi delle soluzioni dedicate al contact center, sempre più spesso caratterizzate dalla capacità di gestione omnicanale.

Recentissima è la certificazione come fornitore di interconnessione telefonica per Teams da parte di Microsoft; Operator Connect consentirà di scegliere NFON direttamente dall’interfaccia di amministrazione di Teams, in un primo tempo nel Regno Unito, in Germania e in Austria, e poi in tutti gli altri Paesi.

NFON serve una clientela molto varia, da 2 a 9.000 postazioni; la maggioranza dei clienti è comunque piuttosto piccola, con un numero di postazioni inferiore a 15 (la media è 12).

Le soluzioni proposte sono estremamente scalabili e perfette per le organizzazioni distribuite geograficamente, come per esempio il settore del retail. Mercati molto forti sono anche quelli della logistica e dell’hospitality.

Il modello di business è indiretto e si basa sui partner: sono attualmente 74 i partner italiani, con una quota ampiamente maggioritaria (il 72%) composta da dealer, che lavorano a commissioni. Poco meno del 20% è invece categorizzabile come wholesale, partner capaci di gestire l’intera soluzione e fatturarla direttamente al cliente. I rimanenti sono partner commerciali, che si limitano a segnalare e facilitare le opportunità.