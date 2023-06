NFON, fornitore di soluzioni cloud per la comunicazione aziendale, ha annunciato l’introduzione di App Cloudya per Microsoft Teams, espandendo il proprio portfolio di soluzioni applicative.

La soluzione di telefonia cloud connette Teams alla telefonia fissa, integrando le funzioni di telefonia smart direttamente nell’interfaccia utente dell’applicazione. Teams diventa così la piattaforma unica per le comunicazioni aziendali, permettendo agli utenti di effettuare e ricevere chiamate al proprio interno telefonico.

App Cloudya non richiede di attivare una licenza di telefonia dedicata a Teams e rende disponibili i propri servizi su un’interfaccia famigliare per gli utenti. La soluzione offre un ambiente digitale unificato per garantire comunicazioni senza interruzioni.

“Come esperti europei nelle comunicazioni aziendali integrate noi di NFON abbiamo da sempre riconosciuto l’importanza di poter disporre di più opzioni di integrazione” ha affermato Stefan Walcz, Vice President Products di NFON AG. “Come uno dei pochi partner certificati Microsoft per la telefonia, NFON offre la massima flessibilità alle aziende europee, che riconoscono sempre di più il valore della comunicazione aziendale unificata. Con il nostro portfolio prodotti stiamo contribuendo in modo significativo in tal senso, giorno dopo giorno”.

App Cloudya riduce i tempi e i costi di comunicazione, aumentando la redditività aziendale. L’accesso alla funzione di telefonia avviene in modo semplice e veloce direttamente dalla barra laterale di Teams e i contatti vengono sincronizzati tra le due applicazioni. Gli utenti possono chiamare telefoni cellulari o fissi direttamente dall’applicazione Microsoft e condividere la cronologia delle chiamate.

La nuova soluzione di NFON si introduce in un programma di investimenti volti a migliorare la comunicazione aziendale con piattaforme intuitive e semplificate. “Mettiamo gli utenti al centro dello sviluppo di ogni funzionalità” ha spiegato Walcz. “Stiamo aprendo la strada in modo responsabile a un concetto di integrazione completa e prevediamo di rilasciare presto la funzionalità Presence Management, con cui daremo forma ancora più al concetto di esperienza utente integrata”.