Nfon presenta Cloudya Meet & Share e CRM Connect

Nfon ha presentato oggi Cloudya Meet & Share con funzionalità di video-conferenza, aggiungendo una nuova dimensione all’infrastruttura esistente. «In molti casi, le aziende utilizzano diverse piattaforme a seconda delle diverse esigenze di comunicazione».

«In questo contesto, tali canali di comunicazione provenienti da provider diversi causano interruzioni e aumentano inutilmente i carichi di lavoro in termini di gestione, manutenzione e persino fatturazione» ha spiegato Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer di NFON AG.

«Con Cloudya e le sue nuove funzionalità, consentiamo alle aziende europee di ottenere tutto da un unico provider».

Cloudya Meet & Share rende Cloudya una soluzione ancor più potente. I clienti Nfon hanno ora la possibilità di avviare semplicemente video-chiamate, programmare comodamente le prossime riunioni, condurle in modalità video e organizzare gli appuntamenti in modo più efficiente. I link di collegamento ai meeting possono essere condivisi, così come i numeri telefonici di accesso alle riunioni da remoto.

Le video-conferenze possono essere interattive, con funzionalità che consentono di alzare la mano per rispondere alle domande o silenziare i singoli partecipanti, o anche di condividere lo schermo.

Stefan Walcz, Vice President Products di Nfon AG, ha dichiarato: «Cloudya Meet & Share rappresenta una pietra miliare per la comunicazione aziendale olistica e senza soluzione di continuità. Con questo set di funzioni più esteso difficilmente si può restare insoddisfatti: le aziende europee hanno ora accesso a telefonia e video-conferenza da un unico provider e in un’unica soluzione».

In tempi di pandemia, di crescente bisogno di individualità e di mobilità nell’ambiente di lavoro, Cloudya Meet & Share consente e supporta un alto livello di flessibilità, indipendenza dalla sede di lavoro, produttività ed efficienza.

Ma non è finita, l’azienda ha presentato oggi anche Cloudya CRM Connect. Questo consente alle organizzazioni alla ricerca di una gestione semplificata dei dati e di un supporto alla collaborazione continua, di integrare facilmente la loro applicazione desktop di telefonia in cloud, Cloudya, con oltre 60 differenti piattaforme CRM.

«CRM Connect è completamente software-based, non richiede hardware telefonico e consente ai clienti di lavorare in modalità ancora più customer centric nel modo più semplice possibile» spiega Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer di Nfon AG.

“CRM Connect connette la maggior parte dei più diffusi sistemi CRM con Cloudya, la soluzione di telefonia in cloud di NFON che offre completa libertà nella comunicazione aziendale.

CRM Connect viene gestita completamente dall’applicazione Cloudya e non richiede alcun server on-premise. Grazie alla possibilità di integrare Cloudya con differenti sistemi di CRM, CRM Connect permette la ricerca dei contatti da Cloudya o il click-to-dial direttamente dal sistema CRM usato.

«Attraverso CRM Connect le aziende possono godere di numerosi vantaggi e, al contempo, anche i propri dipendenti possono beneficiarne significativamente» dichiara Stefan Walcz, Vice President Products di Nfon AG. «Le informazioni dei clienti dal CRM ai sistemi ERP, quali nome e azienda, vengono mostrate quando si effettuano o si ricevono chiamate, il che riduce il numero di applicazioni software che devono essere aperte simultaneamente».

«Di conseguenza, il lavoro diventa più efficiente e anche la comunicazione interna migliora, attraverso una collaborazione senza soluzione di continuità». Inoltre, i clienti Cloudya Business Premium riceveranno l’integrazione gratuita con le rubriche Outlook e Apple.

CRM Connect è una soluzione attivabile immediatamente e senza configurazioni complesse offrendo nuove possibilità per le aziende di operare in modo più orientato al cliente.

«CRM Connect fornisce ai nostri clienti l’accesso a informazioni complete sui propri clienti – ciò aumenta il ‘tasso di risoluzione alla prima chiamata’ e non solo riduce il costo per contatto, ma le problematiche stesse dei clienti possono essere risolte più velocemente, con beneficio in termini di maggiore soddisfazione dell’utente e fidelizzazione» ha commentato Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer di Nfon AG.