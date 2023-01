Nike è stato uno dei primi brand a investire sul metaverso e sulle opportunità che offre: con Nikeland, il suo primo mondo virtuale, la multinazionale è arrivata su Roblox e ha monopolizzato il mercato dello “sport virtuale”.

Pixabay

Nikeland è una città accessibile dall’app di Roblox dove i membri della community posso incontrarsi e indossare accessori firmati. Gli utenti possono creare il proprio avatar personalizzato e completare delle sfide per ottenere nuovi oggetti brandizzati.

Il metaverso di Nike è pensato per unire gli appassionati di sport, che possono sfidarsi in diverse competizioni o anche semplicemente fare un tour della città e conoscere nuove persone. Tra gli sport disponibili ci sono il tennis, il basket, il dodgeball, il calcio, il salto a ostacoli e percorsi per il parkour.

Nike alla conquista del metaverso

L’obiettivo dell’azienda è duplice: da una parte vuole creare una realtà di condivisione che unisca i consumatori di tutto il mondo; dall’altra Nikeland rappresenta un’ottimo terreno di marketing sul quale svolgere analisi di mercato approfondite e proporre agli utenti nuovi prototipi prima del lancio ufficiale, per raccogliere feedback.

Pixabay

Nike ha già usato il metaverso per attirare nuovi consumatori, come quando ha ospitato LeBron James per offrire lezioni di basket agli utenti. Per l’occasione, la multinazionale ha presentato due nuove sneaker dedicate proprio al campione di basket.

L’azienda ha intenzione di coinvolgere altri atleti conosciuti per espandere il proprio universo virtuale e attrarre ancora più utenti: gli avatar dei consumatori potrebbero giocare a calcio o tennis coi loro campioni del cuore.

Nike continua a puntare sempre più in alto. Lo dimostra, tra gli altri, il progetto Swoosh atteso per quest’anno: si tratta di una nuova comunità dove gli utenti possono esprimere la loro fantasia e creare calzature, indumenti e accessori per il brand, condividerli con la community e partecipare a workshop ed eventi virtuali.

Pexels

La multinazionale è riuscita a cogliere il vantaggio competitivo del metaverso, anticipando i trend del futuro. Sperimentando nuovi modi per coinvolgere i consumatori, Nike sarà in grado di accaparrarsi ampie fette di mercato.