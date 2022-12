Nordest Technology ha annunciato l’acquisizione da parte del Gruppo Zucchetti. Le due imprese puntano ad ampliare la propria offerta, offrire soluzioni innovative e potenziare i servizi di entrambe.

Nordest Technology Gruppo Zucchetti

Parliamo da una parte di una delle aziende di tecnologia più importanti nel panorama italiano: Zucchetti produce soluzioni software, hardware e servizi per banche, assicurazioni, aziende e liberi professionisti. Tra i servizi offerti dal Gruppo ci sono firma digitale, PEC, software di gestione paghe, personale e documenti, soluzioni di cloud computing, CRM ed ERP, software di gestione dei turni, accessi e trasferte dei dipendenti.

Dall’altra troviamo invece l’unica società informatica italiana attiva da vent’anni nel settore dell’antiriciclaggio e antiterrorismo. Nordest Technology progetta e sviluppa software nel campo dell’Anti Money Laundering. L’azienda opera sia a livello nazionale che internazionale e offre una suite completa di soluzioni per ogni tipo di intermediario finanziario.

“Abbiamo deciso di far parte del gruppo in quanto, essendo una società di piccole dimensioni ma con forti potenzialità, abbiamo individuato in Zucchetti un partner tecnologico di primaria importanza nazionale e internazionale che ci potrà supportare in questa fase di crescita” ha dichiarato Nello Conti, busines strategy manager di Nordest Technology. “Inoltre riteniamo che i nostri software siano complementari a quelli sviluppati da Zucchetti e da altre consociate e che il gruppo stesso rappresenti un importante veicolo commerciale per una più ampia diffusione dei nostri prodotti anche su quei mercati che oggi non siamo in grado di raggiungere”.

Nordest Technology Gruppo Zucchetti

Zucchetti amplierà in questo modo la sua offerta di servizi per banche e professionisti, entrando nel mondo dell’anti riciclaggio e potenziando quindi la propria presenza sul mercato. Si tratta di un’acquisizione molto importante per l’ambito IT che porterà enormi vantaggi a entrambe le imprese.