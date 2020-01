NovaNext comunica i risultati raggiunti nell’anno fiscale

L’inizio del nuovo anno è tempo di bilanci per molte compagnie del settore IT. Tra queste c’è NovaNext, system integrator che progetta e realizza servizi e soluzioni ICT.

Il gruppo ha annunciato i risultati relativi alla chiusura dell’anno fiscale 2019, caratterizzato da una forte crescita sia a livello economico che di organico, oltre che dal lancio di importanti iniziative mirate allo sviluppo e all’eccellenza operativa.

Il fiscal year 2019 si è chiuso per NovaNext con ricavi pari a 34,8 milioni di euro, con una crescita del 27% sull’anno precedente e con un CAGR sugli ultimi 5 anni di oltre il 17%.

In termini di risorse umane, l’azienda ha registrato una forte crescita, arrivando oggi a contare 150 dipendenti (+20% sull’anno precedente), ed è alla continua ricerca di talenti per il proprio organico.

«Il 2019 è stato per il gruppo l’anno di nuovi e importanti investimenti. Dall’apertura della nuova sede aziendale di Roma – con spazi dedicati agli uffici di commerciali e tecnici per il territorio del Centro Italia ed aule per i percorsi formativi – a ulteriori investimenti in innovazione, come dimostra ad esempio il potenziamento della business unit CyberNext dedicata ai servizi di cyber security» spiegano dalla compagnia.

«La nostra continua crescita è la conferma della validità del nostro modello di business, incentrato nell’offrire alle aziende italiane soluzioni affidabili ed innovative che le affianchino nel loro percorso verso la Digital Transformation» ha affermato Giovanni De Giovanni, CEO di NovaNext.

«La partnership si traduce in sostanziale crescita del business dei clienti e nella sicurezza dell’operatività, grazie ai servizi gestiti della nostra piattaforma CyberNext. La competenza, la professionalità e l’entusiasmo delle persone in NovaNext hanno di fatto creato valore per i nostri clienti».

Il potenziamento della business unit CyberNext, interamente dedicata a fornire servizi in ambito cyber security, segue tale direzione, quella di cercare id ottimizzare le infrastrutture IT degli utenti, rendendole più sicure.