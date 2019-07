Nuove nomine in Kaspersky per il mercato Enterprise e SMB

Kaspersky, che recentemente ha cambiato il proprio nome tralasciando il “Lab” alla fine, annuncia l’entrata in azienda di Cesare D’Angelo come responsabile in Italia dello sviluppo e dell’implementazione della strategia Enterprise, con la carica di Head of Enterprise. Cesare D’Angelo vanta oltre 20 anni di esperienza nelle vendite e nel business development in aziende tra […]

Kaspersky, che recentemente ha cambiato il proprio nome tralasciando il “Lab” alla fine, annuncia l’entrata in azienda di Cesare D’Angelo come responsabile in Italia dello sviluppo e dell’implementazione della strategia Enterprise, con la carica di Head of Enterprise.

Cesare D’Angelo vanta oltre 20 anni di esperienza nelle vendite e nel business development in aziende tra cui MAUDEN focalizzata nell’innovazione digitale. Avrà come obiettivo principale della divisione l’aumento delle quote di mercato relative ai servizi di Intelligence e alle soluzioni per i SOC (Security Operation Center). Al suo fianco viene introdotta una nuova figura, quella dell’Enterprise Partner Account Manager (EPAM), che avrà la funzione di creare un canale autonomo e specializzato.

Anche in ambito SMB Kaspersky annuncia una novità: a Maura Frusone, precedentemente Head of Marketing, viene assegnato il ruolo di Head of SMB. In questa posizione si occupa della definizione e dell’implementazione della strategia dell’area SMB in Italia che include la crescita del canale dei Partner Managed di Kaspersky, attraverso il nuovo Programma di Canale che offre specializzazioni e competenze approfondite in specifici ambiti, come ad esempio quello finanziario o industriale.

Maura Frusone si occuperà, inoltre, di favorire lo sviluppo del modello MSP (Managed Service Provider) e delle nuove opportunità legate ai MSSP (Managed Security Service Provider). Il Partner Program MSP di Kaspersky è, infatti, progettato per aiutare gli MSP ad aumentare il fatturato, avviare la propria attività velocemente e incrementare la rete di nuovi clienti. Anche Maura Frusone verrà affiancata da una figura di supporto, quella del Distribution Account Manager, che si occuperà di presidiare i distributori. Il comparto dei servizi gestiti è in forte crescita e rappresenta una occasione unica per le aziende medio/piccole per ottenere servizi di livello superiore a prezzi molto contenuti.