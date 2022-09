Nutanix annuncia Essentials, un nuovo evento in streaming dedicato ai leader IT e DevOps che si terrà il prossimo 15 settembre 2022 per la regione EMEA.

Molti professionisti IT si trovano oggi ad affrontare una rapida crescita della complessità dei dati sia nel cloud privato sia in quello pubblico e con la mancanza di talenti specializzati in ambito tecnologico per gestirli.

Nutanix Essentials si pone come obiettivo quello di analizzare le sfide comuni che riguardano l’iperconvergenza, gli ambienti ibridi e multicloud e come coniugare l’agilità del cloud pubblico con la sicurezza del cloud privato.

L’evento prevede sessioni guidate da esperti tecnici e relatori strategici per discutere le modalità di creazione di un cloud ibrido moderno.

Nutanix Essentials è stato concepito per aiutare i responsabili e gli operatori IT a scoprire nuove strategie per ridurre la complessità e i costi delle loro infrastrutture IT, assicurando più tempo ai team, affinché possano concentrarsi sulla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Nutanix Essentials si aprirà con un keynote di apertura del Presidente e CEO di Nutanix, Rajiv Ramaswami, che condividerà la visione di Nutanix, mentre i dettagli relativi alle strategie di prodotto dell’azienda saranno condivise da una serie di manager di Nutanix.

I partecipanti potranno ascoltare gli interventi di clienti e utenti di Nutanix, tra cui Royal Bank of Canada, LabCorp, Albemarle Corporation e altri ancora.

I relatori condivideranno le conoscenze degli esperti, le best practice e le loro esperienze dirette sull’utilizzo dei prodotti e delle soluzioni di Nutanix per raggiungere gli obiettivi aziendali e ridurre la complessità.

Gli argomenti delle sessioni includono: Esecuzione di applicazioni critiche per l’azienda

Riduzione della complessità SecOps; Semplificare la gestione dei database e velocizzare lo sviluppo tra le nuvole.

Stabilire un modello operativo per il cloud; Estendere i carichi di lavoro On-Premise al Cloud; Potenziamento della difesa contro il ransomware.

Massimizzare la potenza elaborativa dell’utente finale; Potenziamento di Kubernetes e delle applicazioni moderne.

Nutanix Essentials si terrà mercoledì 14 settembre per le Americhe e giovedì 15 settembre per le regioni ASEAN, ANZ, EMEA, Hong Kong e India.