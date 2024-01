NVIDIA dice "sì" al lavoro remoto, al contrario dei suoi competitor

Molte big tech hanno imposto il ritorno in ufficio, anche parziale, ai propri dipendenti, ma NVIDIA non è tra queste. Mentre nomi come Amazon, Meta e Google hanno aggiornato le proprie policy sul lavoro remoto, la compagnia di Jensen Huang ha deciso di lasciare ai propri collaboratori la libertà di scegliere da dove lavorare.

Come riporta Fortune, a maggio 2020 Huang aveva già spiegato di non avere alcun problema nel permette ai dipendenti di lavorare da casa o da dove volessero. "Non c'è dubbio che lo faremo" aveva specificato, e ora, quasi quattro anni dopo, la promessa è stata mantenuta.

"È un modo per i dipendenti di bilanciare la loro vita personale con gli obblighi lavorativi, preparandosi al futuro, in modo da potersi concentrare sul lavoro della loro vita" ha affermato Beau Davidson, vice president del reparto HR in NVIDIA.

Questa decisione ha reso molto soddisfatti i dipendenti della compagnia: avere la possibilità di scegliere dove lavorare non significa solo avere più flessibilità e più tempo da dedicare alla propria vita privata, ma anche riconoscere che NVIDIA si fida di loro abbastanza da responsabilizzarli e permettergli di auto-gestirsi.

Pexels

Anche Atlassian sta seguendo questa strada, lasciando ai propri collaboratori piena libertà di scelta. "Ci aspettiamo che le persone siano in grado di lavorare da casa, da un bar, da un ufficio, ma non ci interessa molto saperlo. Ciò che ci importa sono i risultati che producono" ha affermato il co-CEO della compagnia Scott Farquhar.

Al contrario, durante la pandemia Meta aveva annunciato di voler lavorare a un piano di gestione del lavoro remoto che lasciasse piena libertà ai propri dipendenti, ma nell'ultimo anno ha cambiato idea: oggi la compagnia chiede tre giorni di presenza in ufficio con tracking di entrate e uscite; coloro che non rispettano questa indicazione rischiano di ricevere una review di performance negativa o anche di essere licenziati.

Nonostante questa decisione, gli uffici di Meta non riescono ancora a gestire l'afflusso di dipendenti, i quali faticano a trovare una scrivania libera che possono utilizzare per l'intera giornata.

Al momento in NVIDIA sembrerebbe che la modalità preferita dai lavoratori sia quella ibrida: molti scelgono di lavorare dall'ufficio per due o tre giorni la settimana, a seconda delle necessità del team. Ciò indubbiamente sta garantendo all'azienda un vantaggio competitivo significativo in termini di retention e assunzione di talenti.