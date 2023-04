Il noto hosting provider SiteGround, ha reso noti i primi risultati di un sondaggio svolto tra i propri clienti che ha raccolto le risposte di oltre 12.000 aziende a livello globale, tra cui quasi 5.000 Piccole e Medie Imprese (PMI).

Luca Rodino, responsabile del mercato italiano di SiteGround, ha commentato: “L’ampia partecipazione dei nostri clienti è per noi un grandissimo risultato. Aver avuto l’occasione di raccogliere le loro opinioni riguardo una serie di tematiche legate al mondo del web non può che permetterci di agire e progettare nuovi contenuti di divulgazione in futuro, consapevoli anche delle loro indicazioni”.

“Dalla survey emerge una crescente consapevolezza delle potenzialità del canale web da parte di realtà di ogni settore e dimensione, dai singoli professionisti fino alle aziende più strutturate. I feedback raccolti sono particolarmente utili per noi, perché ci consentono di definire e pianificare iniziative a supporto delle esigenze emerse da parte dei nostri clienti”, ha proseguito Rodino.

Monetizzare la presenza web

La ricerca ha rivelato che il 34,22% delle aziende utilizza il proprio sito web per generare ricavi. In particolare, il 52,1% delle PMI che monetizzano tramite il sito web lo fa attraverso il proprio store online, mentre il 30,5% lo sfrutta per contatti e moduli di prenotazione.

Strumenti come i sistemi di prenotazione e i form di iscrizione alla newsletter sono meno utilizzati, rispettivamente dal 9,8% e dal 7,5% delle PMI.

I social media sono il canale preferito di comunicazione per il 35,5% delle PMI, mentre l’email marketing e il SEO si contendono il secondo posto, con il 20,9% e il 21,8% delle PMI che li utilizzano come canale di autopromozione, rispettivamente.

Fonte: SiteGround

Altri strumenti come l’influencer marketing, il marketing affiliato e il passaparola sono molto meno diffusi, con percentuali inferiori al 4%.

SiteGround ha anche indagato sulle ragioni per cui alcune PMI non utilizzano l’email marketing come strumento di autopromozione.

Dalla ricerca emerge che il 23,4% non ha una mailing list dei propri utenti, il 21,9% non crede che l’email marketing sia uno strumento utile per la propria attività, il 18% non si sente in grado di gestire una campagna email e il 12,3% non ha mai considerato di utilizzare l’email marketing.

Infine, il 6,2% e il 5,2% delle PMI non utilizza l’email marketing perché lo considera rispettivamente troppo costoso e troppo complicato.

Metodi di pagamento

La sicurezza è una delle principali preoccupazioni dei consumatori quando si tratta di fare acquisti online. Questo si riflette nella scelta delle modalità di pagamento preferite dalle piccole e medie imprese proprietarie di un sito ecommerce.

Fonte: SiteGround

In cima alla lista ci sono le carte di credito e debito, con il 37,2% delle preferenze, ma al secondo posto si trova PayPal, con il 29,6%, che offre un livello di sicurezza molto elevato grazie alle funzioni di crittografia dei dati.

Al terzo posto, ma molto staccati, ci sono i bonifici bancari, con il 9,5% delle preferenze. Altri sistemi di pagamento come Apple Pay, Google Pay, contanti alla consegna, Amazon Payments e Stripe hanno percentuali di utilizzo più basse.