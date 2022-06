Oppo ha annunciato il successo dei test di una soluzione pre-commerciale del 5G Enterprise Network Slicing realizzata in collaborazione con Ericsson e Qualcomm Technologies.

La creazione di questa soluzione segna un passo importante verso l’implementazione concreta del 5G Enterprise Network Slicing ed è progettata per essere utilizzata dagli operatori di rete di tutto il mondo.

Le tre aziende hanno recentemente presentato la soluzione pre-commerciale del 5G Enterprise Network Slicing presso il 5G Communications Lab di OPPO. Durante questa prima dimostrazione, OPPO ha lavorato a stretto contatto con Ericsson e Qualcomm Technologies per realizzare la connessione tra la rete centrale, la rete wireless e il modulo chip.

Utilizzando lo smartphone OPPO Find X5 Pro alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 1 con sistema Modem-RF Snapdragon X65 e basato su Android 12 – ColorOS 12, la soluzione Dynamic Network Slicing Selection di Ericsson 5G Core, per facilitare la selezione dell’User Equipment Route e il controllo delle politiche (URSP), e la tecnologia di slicing della RAN 5G, il team congiunto ha dimostrato il partizionamento delle applicazioni e del traffico di rete utilizzando una soluzione pre-commerciale del 5G Enterprise Network Slicing.

Ciò consente di indirizzare le applicazioni e i servizi aziendali con requisiti specifici verso porzioni di rete predefinite, senza dover cambiare dispositivo. Con questa nuova soluzione, le applicazioni in grado di accedere alla porzione di rete dedicata sono facilmente identificabili tramite una piccola icona che compare accanto a quella principale dell’applicazione mobile.

“Il 5G Enterprise Network Slicing è la chiave per realizzare applicazioni 5G differenziate”, ha dichiarato Xia Yang, Senior Director della Carrier Product Line di OPPO. “Sulla base della nostra mission aziendale ‘Technology for Mankind, Kindness for the World’, faremo leva sui nostri punti di forza nell’innovazione e nella collaborazione all’interno di tutto l’ecosistema tecnologico per far progredire la commercializzazione della tecnologia di slicing aziendale 5G”.

Monica Zethzon, Head of Solution Area Packet Core presso la Business Area Cloud Software and Services di Ericsson, ha dichiarato: “Il 5G Enterprise Network Slicing consente alle imprese di soddisfare le loro esigenze di sicurezza, affidabilità e flessibilità della rete”.

“Questa soluzione, creata in collaborazione con OPPO e Qualcomm Technologies e sostenuta dalle tecnologie dual-mode 5G Core e 5G RAN Slicing di Ericsson, fornisce una solida base ai fornitori di servizi di comunicazione, consentendo loro di offrire servizi 5G ancora più personalizzati per le imprese”.

“La dimostrazione della commercializzazione del 5G Enterprise Network Slicing è un passo importante per realizzare la promessa del 5G Standalone (SA)”, ha dichiarato Sunil Patil, vicepresidente del Product Management di Qualcomm Technologies, Inc. “La commercializzazione dello slicing fornirà alle reti 5G gli strumenti per personalizzare le funzionalità 5G in base alle esigenze dell’applicazione“.

Suddividendo una rete fisica in più reti virtuali end-to-end, lo slicing di rete 5G può fornire risorse di rete indipendenti e personalizzate in base a esigenze e casi d’uso specifici, liberando un maggior numero di risorse 5G per fornire reti più flessibili ed efficaci. Ora, le aziende coinvolte intensificheranno gli sforzi per finalizzare i dettagli dell’ecosistema, dei dispositivi e della rete in vista della distribuzione commerciale.

Il Network Slicing 5G consente di creare “spicchi” di rete virtuali indipendenti con proprietà di rete diverse – tra cui latenza, larghezza di banda, sicurezza e affidabilità – in base alle esigenze di chi si connette alla rete. Ad esempio, è possibile creare una rete dedicata con una grande larghezza di banda e una bassa latenza per le applicazioni di guida assistita, fornendo la garanzia che i dispositivi ricevano il livello di precisione dei dati e il flusso di calcolo di cui hanno bisogno per garantirne la sicurezza.

Le network slice possono anche essere create per giochi o piattaforme specifiche, fornendo agli utenti una connettività più rapida e indipendente dal resto del traffico sulla rete. Nelle applicazioni IoT, le porzioni di rete impostate con una bassa latenza e un’elevata affidabilità con un gran numero di dispositivi connessi contribuiranno a fornire le basi per operazioni più efficienti.

OPPO sta conducendo attività di Ricerca e Sviluppo nel settore dello slicing di rete 5G insieme a operatori di rete e ad altri partner già da diversi anni. In precedenza, OPPO ha collaborato con Vodafone ed Ericsson per costruire la prima rete 5G SA nel Regno Unito presso l’Università di Coventry e ha dato il proprio contributo a China Mobile per completare i test e la verifica dei dispositivi slicing 5G.