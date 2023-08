Oracle ha presentato Compute Cloud@Customer, un’infrastruttura cloud su scala rack che permette di utilizzare i servizi di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ovunque, garantendo stabilità e coerenza all’esperienza utente.

Pixabay

Grazie a questa nuova soluzione, i clienti Oracle potranno utilizzare il cloud pubblico, i servizi cloud e le applicazioni Fusion SaaS direttamente nel loro data center, utilizzando lo stack di OCI anche per piccole implementazioni. Compute Cloud@Customer consente di eseguire applicazioni e middleware on-premise sfruttando configurazioni di VM flessibili e altamente personalizzabili.

“Oracle offre cloud region OCI pubbliche, Dedicated Region, piattaforme Cloud@Customer che i clienti possono abbinare per creare una soluzione globale di cloud distribuito. Questa capacità di scelta rende più semplice raggiungere gli obiettivi della strategia cloud aziendale, soddisfacendo anche requisiti di residenza dei dati e sfruttando connessioni ad alte prestazioni con il proprio datacenter e le applicazioni per le quali la latenza è un fattore critico” ha spiegato Edward Screven, Chief Corporate Architect di Oracle.

Compute Cloud@Customer consente alle imprese di sfruttare connessioni ad alte prestazioni per eseguire applicazioni per cui la latenza è un fattore critico, senza rinunciare al controllo sui dati e rispettando i requisiti di normativi di residenza e sicurezza delle informazioni.

Pixabay

La soluzione può essere estesa in base ai requisiti della singola organizzazione, indipendentemente dalla configurazione del cloud distribuito. Compute Cloud@Customer parte da una base di 552 processori core e 150 TB di storage che può essere ampliata fino a superare i 6.000 processori core e i 3,4 PB di storage.

La possibilità di scalare velocemente la capacità della soluzione consente di mantenere i costi contenuti, pagando solo in base al consumo effettivo.

L’infrastruttura va a completare l’offerta del cloud distribuito di Oracle consentendo ai clienti di usufruire anche on-premise degli stessi servizi, strumenti e API presenti nelle Cloud Region pubbliche. Compute Cloud@Customer può essere utilizzata anche come risorsa in una tenancy OCI per creare un ambiente ibrido e unificato di data center on-premise e Cloud Region OCI.

L’infrastruttura è installata e gestita completamente da remoto da Oracle; ciò, spiega la compagnia, consente alle imprese di concentrarsi sulle proprie applicazioni, sollevandole del peso delle attività di manutenzione e aggiornamento dell’infrastrutture.