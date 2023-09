Oracle e Microsoft hanno annunciato Oracle Database@Azure, una soluzione per consentire ai clienti di accedere ai servizi del database in esecuzione su Cloud Infrastructure (OCI) e distribuiti nei data center Azure.

Credits: Microsoft

La piattaforma unisce le prestazioni, la disponibilità e la scalabilità dei carichi di lavoro di Oracle Database alla sicurezza, alla flessibilità e ai servizi di Azure, tra i quali OpenAI. I clienti delle due compagnie potranno eseguire i carichi di lavoro con maggiore flessibilità in un ambiente ottimizzato che semplifica la migrazione al cloud e la gestione di dati e applicazioni.

I clienti potranno creare applicazioni cloud native usando le tecnologie OCI e Azure, affidandosi a un’architettura testata e sicura.

“Abbiamo la concreta opportunità di aiutare le organizzazioni a portare le loro applicazioni mission-critical nel cloud, in modo che possano trasformare ogni parte del loro business con la prossima generazione di AI” ha dichiarato Satya Nadella, Chairman e CEO di Microsoft.

Microsoft Azure diventa così l’unico altro cloud provider a eseguire i servizi di Oracle Database per supportare le aziende nel processo di adozione e gestione del multicloud.

Oracle Database@Azure offre un ambiente integrato per la distribuzione e l’utilizzo di istanze di Oracle Database all’interno di Microsoft Azure, eliminando la gestione disgiunta delle architetture, gli strumenti isolati e il processo d’acquisto.

Credits: Microsoft

I clienti potranno implementare i propri servizi all’interno di un unico datacenter, sfruttando servizi Oracle come Exadata Database, Autonomous Database e Real Application Clusters.

Le due compagnie hanno anche semplificato il processo d’acquisto e stipula dei contratti: i clienti potranno acquistare Database@Azure direttamente tramite Azure Marketplace sfruttando i contratti esistenti, oltre a usare i vantaggi delle licenze Oracle come Bring Your Own Device e del programma Oracle Support Reward.

“Microsoft e Oracle hanno lavorato insieme per semplificare la connessione di questi clienti ai servizi Azure con la più recente tecnologia Oracle Database. Collocando l’hardware Oracle Exadata nei data center di Azure, i clienti potranno sperimentare le migliori prestazioni di rete e di database possibili. Siamo orgogliosi di collaborare con Microsoft per offrire ai clienti questa funzionalità di prim’ordine” ha affermato Larry Ellison, Chairman e CTO di Oracle.