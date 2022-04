Oracle ha annunciato Oracle ME, una piattaforma completa per l’Employee Experience che consente alle aziende di promuovere il coinvolgimento e la crescita professionale dei propri dipendenti.

Oracle ME consente a responsabili HR e manager aziendali di semplificare la comunicazione e sostenere la produttività, aiutando i dipendenti nelle attività più complesse e a creare un ambiente lavorativo più costruttivo e solidale.

Secondo una recente ricerca AI@Work di Oracle, l’85% della forza lavoro non è soddisfatta del sostegno da parte del proprio datore di lavoro per quanto riguarda il proprio percorso professionale e l’87% ritiene che le aziende dovrebbero impegnarsi di più nell’ascolto delle esigenze dei dipendenti.

Ciò ha spinto a dare maggiore importanza alla cosiddetta Employee Experience, ma spesso risulta difficile ai manager aziendali e ai responsabili HR riuscire a far vivere esperienze lavorative gratificanti senza la possibilità di comprendere a monte le esigenze dei singoli lavoratori.

Le priorità personali sono alla base delle scelte professionali e i lavoratori hanno bisogno di supporto su come realizzare i propri obiettivi e soddisfare le aspettative. “I dipendenti vogliono essere ascoltati, aiutati e fare parte di una cultura lavorativa in cui si riconoscono“.

“Per andare incontro a tali aspettative, le aziende devono impegnarsi a offrire esperienze che soddisfino le esigenze specifiche dei talenti in azienda ed evitare che le persone siano interessate a posizioni di lavoro presso aziende concorrenti”, ha dichiarato Yvette Cameron, Senior Vice President of Global Product Strategy di Oracle Cloud HCM.

“Per progettare esperienze migliori, bisogna considerare i dipendenti come singoli individui con esigenze, obiettivi e modus operandi diversi“.

“Oracle ME ha lo scopo di mettere insieme informazioni, insight, flussi di lavoro e preferenze dei lavoratori in un’unica soluzione tecnologicamente all’avanguardia, in modo da offrire a ciascun individuo un’esperienza personalizzata (NdR “ME” è infatti l’acronimo di My Esperience, la mia esperienza)”.

“È l’unica piattaforma completa dedicata all’Employee Experience che consente di personalizzare l’esperienza di ogni dipendente, fornendo alle aziende nuovi modi per ascoltare, comunicare, supportare e sviluppare una presenza lavorativa anche in forma ibrida”.