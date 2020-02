Oracle: l’IA aiuta ad accelerare dell’80% la crescita dei profitti aziendali

Le aziende che adottano l’intelligenza artificiale e altre tecnologie emergenti nei processi di gestione finanziaria e operativa vedono i loro profitti annuali crescere dell’80% più velocemente.

Lo dice un dato che emerge da una nuova ricerca condotta da Enterprise Strategy Group e Oracle, Emerging Technologies dal titolo “The competitive edge for finance and operations”, che ha coinvolto 700 top manager in ambito finance e operations in 13 paesi.

Questa ha rilevato che le tecnologie emergenti, tra cui IA, Internet of Things (IoT), blockchain, assistenti digitali, hanno superato il livello critico di adozione, portando a risultati maggiori delle aspettative e creando un vantaggio competitivo significativo.

Il 72% delle aziende che usano l’IA ha una migliore comprensione della sua performance complessiva di business. L’ 83% dei manager interpellati ritiene che l’intelligenza artificiale renderà completamente automatici i processi di chiusura del conto finanziario entro i prossimi cinque anni.

Inoltre, IA, IoT, blockchain e assistenti digitali stanno aiutando a migliorare anche la precisione, la rapidità, la profondità delle informazioni disponibili a livello operativo e di supply chain.

Secondo la ricerca, applicando dati IoT ai processi di supply chain, le aziende possono ridurre in media del 26% gli errori nella soddisfazione degli ordini. Poi, l’IA aiuta le aziende a ridurre gli errori relativi agli ordini fino del 25% e fino al 30% i casi di esaurimento scorte. Fa diminuire anche le interruzioni delle operazioni produttive fino al 26%.

«IA, IoT, blockchain e digital assistant offrono alle aziende strumenti per innovare più velocemente, creando un vantaggio competitivo importante e facendo crescere i profitti di chi le adotta con più decisione degli altri» ha commentato Juergen Lindner, senior vice president, SaaS product marketing, Oracle.

Il 78% dei manager credono che la possibilità di verificare con la blockchain il monitoraggio della supply chain ridurrà i casi di frode nella loro catena di fornitura fino al 50% o più nei prossimi cinque anni.

In linea generale, le tecnologie emergenti sono diventate di comune adozione e l’84% delle aziende ne stanno usando attivamente almeno una (IA, IoT, blockchain o assistenti digitali).

Tanti che, per Oracle, l’82% delle aziende che usano tre o più tecnologie emergenti superano i loro competitor, rispetto al 45% che non ne usa nessuna. Anche perché le aziende con più tecnologie emergenti hanno una probabilità 9,5 volte maggiore di ottenere la leadership di mercato come livello di precisione finanziaria e operativa.