SuiteWorld, l’evento annuale di Oracle per NetSuite, si è concluso pochi giorni fa. Per l’occasione l‘azienda ha presentato tutte le novità dell’ERP cloud per la gestione aziendale. Gli aggiornamenti sono pensati per aumentare il controllo sui processi aziendali e garantire maggiore produttività e redditività.

“In un’economia in fase transizione, le aziende possono rivolgersi alla certezza dei dati per trovare nuovi percorsi di redditività e crescita“, ha spiegato Evan Goldberg, fondatore ed EVP di Oracle NetSuite. “I nuovi aggiornamenti – che riguardano tutto ciò che va dalla gestione finanziaria alle risorse umane e ai processi di vendita – sono progettati proprio per questo; continuiamo ad ampliare le funzionalità di NetSuite per aiutare i nostri clienti”.



Le novità di NetSuite presentate da Oracle si focalizzano principalmente sui processi di vendita, sulla gestione delle risorse e sull’integrazione tra diversi sistemi.

NetSuite AP Automation e CPQ sono due soluzioni per migliorare la gestione delle vendite: la prima automatizza il pagamento e l’elaborazione delle fatture, snellendo il processo di pagamento; la seconda permette di configurare in maniera più semplice i prezzi di prodotti complessi. NetSuite Ship Central si concentra invece sulle operazioni di magazzino, supportando l’evasione di ordini e accelerando le consegne.

Alle funzionalità della suite si aggiungono anche NetSuite SuitePeople Workforce Management e Analytics Warehouse. La prima migliora le attività di pianificazione dei turni dei dipendenti, la definizione dei salari e il tracciamento delle ore; la seconda massimizza il valore dei dati, accelerando la raccolta di insight e semplificando l’integrazione con dati di terze parti.

Tra le altre novità c’è l’apertura di nuovi data center per raggiungere più clienti e ridurre la latenza delle operazioni. Oltre a ciò Oracle ha arricchito il framework Intercompany Netting di nuove funzionalità per registrare le transazioni tra le diverse società.

Grazie a Investory Management migliorano le attività di inventario, in particolare per identificare i contenitori vuoti in magazzino e renderli di nuovo disponibili. Mobile Manufactoring, invece, è un’applicazione mobile per gestire i flussi degli ordini in lavorazione e ridurre gli errori.

Ci sono poi tutta una serie di nuove funzionalità comprese nel box di Planning e Budgeting per la gestione dei compiti, l’automazione dei task e la pianificazione delle attività, tutto ciò per consentire di fare previsioni sull’andamento dell’azienda.

Novità anche per l’area tecnica delle aziende e per gli sviluppatori: Platform semplifica l’integrazione tra i diversi sistemi e aggiunge nuove funzionalità per la convalida dei progetti.

Migliora anche la supervisione del livello di qualità grazie a Quality Management, che formalizza standard, pratiche e metodi per assicurare la migliore qualità a tutte le linee di prodotto. Infine con Rebates e Trade Promotions è possibile configurare un ambiente automatizzato per la gestione di sconti e promozioni per clienti e fornitori.