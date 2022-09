Come evidenziato dall’ Equinix 2022 Global Tech Trends Survey, il 72% delle aziende intervistate in tutto il mondo prevede di espandersi nei prossimi 12 mesi, basando il raggiungimento dei propri scopi su strategie digitali dove l’interconnessione gioca un ruolo sempre più cruciale.

Di fatto, quasi la metà dei responsabili IT italiani intervistati dalla GTTS ha dichiarato di voler supportare la propria espansione con l’implementazione virtuale.

Questo, mentre parallelamente il progresso dei servizi basati sulla rete, in gran parte guidato dall’evoluzione delle esigenze dei clienti in termini di velocità di implementazione e flessibilità, sta costringendo i network provider a implementare una nuova classe di piattaforme di connettività e infrastruttura.

In questo contesto, un elemento chiave risultano le soluzioni bare metal, che emergendo come la scelta privilegiata del 32% degli intervistati italiani che hanno pianificato un’espansione.

Il che risulta un’opzione ancora più quotata rispetto alla media mondiale (26%) che ha dalla propria parte l’offerta un’infrastruttura di calcolo, storage e networking sicura e più vicina ai tuoi clienti, partner e fornitori di servizi, consentendo al contempo di ridurre il CAPEX e permettendo la scalabilità e il consumo incrementale.

Uno degli ultimi esempi arriva da Orange, operatore telco leader a livello mondiale che ha scelto di utilizzare la capacità Bare Metal as a Service di Equinix – Equinix Metal – per accelerare l’implementazione della sua rete internazionale di nuova generazione.

Questa nuova adozione consente in particolare a Orange di fornire ai clienti business e wholesale potenti Telco Cloud Points of Presence (PoP) on-demand, in grado di garantire servizi essenziali come SD-WAN, CDN, roaming 5G e voice services con una latenza prevista inferiore a ~10 millisecondi.

Come spiega il fornitore, attraverso l’integrazione del Bare Metal as a Service dedicato e automatizzato di Equinix, situato in prossimità dei network esistenti presso Equinix, Orange può soddisfare rapidamente la domanda di crescita dei clienti, realizzando il deployment in poche settimane (invece che in mesi).